Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 13χρονος γιος γαντζώθηκε στον λαιμό του πατέρα του, για να γλιτώσει τη μητέρα του

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας στον Βόλο με θύμα 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, την ώρα που η γυναίκα έτρεχε να σωθεί από τα χέρια του συζύγου της, ο γιος της οικογένειας, ηλικίας 13 ετών, ορμούσε στον πατέρα του για να τον σταματήσει.

Τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας ήταν μπροστά στον καβγά που είχε το ζευγάρι.

Βλέποντας τη μητέρα τους να τρέχει να σωθεί και τον πατέρα να την ακολουθεί με άγριες διαθέσεις τα δύο μεγαλύτερα, η 16χρονη κόρη και ο 13χρονος γιος, προσπάθησαν να τη βοηθήσουν ενώ το μικρότερο κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 5 χρόνων, παρέμενε σοκαρισμένο στο διαμέρισμα.

Ο 13χρονος έτρεξε να σταματήσει τον δράστη και, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ήταν γαντζωμένος στον 40χρονο και τον τραβούσε από τον λαιμό, ενώ εκείνος κάρφωνε με αιχμηρό εργαλείο ψησίματος, τη σύζυγό του.

Από πίσω τους έτρεξε και η μεγάλη κόρη, στα χέρια της οποίας λίγο αργότερα ξεψύχησε η 36χρονη γυναίκα.

«Η μητέρα μου φώναζε βοήθεια κι αυτός τη μαχαίρωσε και έφυγε γρήγορα» συγκλονίζει η κόρη του ζευγαριού

Η κόρη του 40χρονου που δολοφόνησε τη μητέρα της μπροστά στα μάτια της στον Βόλο, μίλησε για τα όσα συνέβησαν, λέγοντας ότι η παθολογική ζήλια του πατέρα της ήταν εκείνη που τον οδήγησε στο έγκλημα που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

«Είχαν (τσακωθεί ξανά) αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από τη ζήλια και γι’ αυτό το έκανε» λέει η νεαρή, μιλώντας στο Live News.

«Φώναζε η μητέρα μου “βοήθεια, βοήθεια” και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν τη μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν. Μετά άρχισε να λέει η μαμά “θες να με σκοτώσεις” και λέει “βάλτε την μικρή μέσα” και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά. Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά “καλύτερα να χωρίσουμε” και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε “το έχω μετανιώσει” και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου» λέει η κόρη του ζευγαριού για την ημέρα της δολοφονίας της μητέρας της.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν ο πατέρας της είχε κάνει απόπειρα δολοφονίας, είπε: «Κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο είχε».