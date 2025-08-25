Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία από την απώλεια του αστυνομικού Λευτέρη Κορωνιάδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τα παιδιά του, τα αδέλφια, τα ανίψια και τους συγγενείς του, που θρηνούν την πρόωρη απώλειά του.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου στο Κοιμητήριο, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 5:30 μ.μ.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε συναδέλφους, φίλους και γνωστούς, που θα τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.