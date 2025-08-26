Με ευλάβεια, αγάπη και άρωμα κανέλας… το έθιμο της φανουρόπιτας αναβιώνει κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου, ημέρα μνήμης του Αγίου Φανουρίου του Νεοφανούς Μάρτυρος. Γυναίκες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, τηρώντας την παράδοση, ετοιμάζουν τη δική τους φανουρόπιτα – ένα απλό νηστίσιμο γλυκό με ευχή για φανέρωση. Άλλοι για χαμένα αντικείμενα, άλλοι για υγεία, εργασία, αγάπη ή… έναν άνθρωπο που δεν ήρθε ακόμα.

Το έθιμο της φανουρόπιτας

Η φανουρόπιτα προσφέρεται εις μνήμην της μητέρας του Αγίου Φανουρίου, η οποία –σύμφωνα με την παράδοση– δεν είχε χριστιανική ζωή και οι πιστοί προσεύχονται για τη συγχώρεσή της. Έτσι, κάθε πίτα φτιάχνεται με προσευχή και προσφέρεται σε άλλους, συχνά στην εκκλησία, για να διαβαστεί.

Η συνταγή είναι απλή: αλεύρι, ζάχαρη, πορτοκάλι, κανέλα, λάδι και… μονός αριθμός υλικών – συνήθως 7 ή 9. Το σχήμα της πίτας στρογγυλό, καλυμμένο με άχνη ζάχαρη και επάνω, σχεδόν πάντα, ένας σταυρός από κανέλα – όπως και στις εντυπωσιακές φανουρόπιτες της φωτογραφίας που μοσχομυρίζουν παράδοση και σεβασμό.

Η πίστη πίσω από την παράδοση

Οι γυναίκες λένε ότι η πίτα “πιάνει” όταν προσφέρεται με καθαρή καρδιά. Δεν είναι λίγες εκείνες που ορκίζονται ότι ο Άγιος «φανέρωσε» αυτό που ζητούσαν – από μια φωτογραφία, μέχρι ένα πρόσωπο ζωής. Η παράδοση λέει να τη μοιράζεις σε τουλάχιστον 7 άτομα και να λες «Θεός σχωρέσ’ τη μάνα του Αγίου Φανουρίου».

Κάθε χρόνο, η πίτα αυτή θυμίζει πως, ό,τι κι αν έχουμε χάσει, ίσως… μπορεί να φανερωθεί. Αρκεί να πιστεύουμε.

