Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.

ΣΤΕΛΛΑ ΘΕΟΔ. ΜΠΡΕΝΤΑ

ΕΤΩΝ 78

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σωτήριος Μπρέντας & Ασπασία Γκαραγκάνη, Ευάγγελος Μπρέντας

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Θεόδωρος Μπρέντας

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας, την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί από την οικογένεια, στην ταβέρνα PALAZZO στην Καλαμπάκα.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».