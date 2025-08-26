Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΣΤΕΛΛΑ ΘΕΟΔ. ΜΠΡΕΝΤΑ
ΕΤΩΝ 78
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σωτήριος Μπρέντας & Ασπασία Γκαραγκάνη, Ευάγγελος Μπρέντας
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Θεόδωρος Μπρέντας
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας, την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί από την οικογένεια, στην ταβέρνα PALAZZO στην Καλαμπάκα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Αφήστε μια απάντηση