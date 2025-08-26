Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 07:30 έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:30, θα ισχύσουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γρεβενά, περίπου στο 21ο χλμ:

Α’ φάση: θα υλοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 20,3ο χλμ. έως το 21,55ο χλμ. , με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομείνασα δεξιά λωρίδα.

Β’ φάση: μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Α’ φάσης, στην ίδια περιοχή θα υλοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομείνασα αριστερή λωρίδα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.