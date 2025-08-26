Η ΑΕΤ ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Τσίρμπα, έναν δυναμικό combo guard με πληθωρική παρουσία στο παρκέ και ξεχωριστή ικανότητα, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Ο Δημήτρης, φοιτητής στη Σχολή ΤΕΦΑΑ, έκανε τα πρώτα του βήματα στον ΠΑΣ Γιάννινα, έχοντας συνεχή παρουσία σε όλα τα κλιμάκια της περιφέρειας. Την περσινή σεζόν αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας μας, αναδεικνυόμενος πρώτος σκόρερ μαζί με τον Δούλη.

Του ευχόμαστε μια εξίσου παραγωγική και επιτυχημένη χρονιά, συνεχίζοντας τα περσινά του κατορθώματα με τη φανέλα της ΑΕΤ!