Στα χέρια της Ανακρίτριας Βόλου βρίσκεται από σήμερα το απολογητικό υπόμνημα του 40χρονου καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνου, που σκότωσε με απίστευτη αγριότητα τη 36χρονη σύζυγό του Μαριόλα το πρωί της 22ας Αυγούστου, μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους. Ο δράστης πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων στις 09.48 το πρωί της Τρίτης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας φορώντας πάλι αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Το THE NEWSPAPER εξασφάλισε αποκλειστικά το περιεχόμενο του πολυσέλιδου εγγράφου, στο οποίο ο κατηγορούμενος επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για το έγκλημα που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

«Η σχέση μας κλονίστηκε μετά το Πάσχα»

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο γάμος τους, που κρατούσε πάνω από 20 χρόνια, είχε αρχίσει να καταρρέει μετά το Πάσχα του 2025, όταν – όπως λέει – πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Στο κείμενό του κάνει λόγο για «ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων» και υποστηρίζει ότι μετά από ομολογία της γυναίκας του «κλονίστηκε ανεπανόρθωτα».

«Θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα»

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ισχυρίζεται πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή» αναφέρει, προσθέτοντας ότι ουδέποτε είχε στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντί της.

«Ζητώ συγγνώμη – Είμαι συντετριμμένος»

Στο υπόμνημα δηλώνει «βαθιά μετανιωμένος», ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, την οικογένεια της συζύγου του και την κοινωνία του Βόλου. «Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος και να ήμουν εγώ στη θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου μέσα στο κρατητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν υπήρξα βίαιος»

Ο κατηγορούμενος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι στο παρελθόν είχε ασκήσει σωματική ή ψυχολογική βία στη σύζυγό του. «Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο «θα είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

«Ζητώ ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»

Κλείνοντας το υπόμνημα, ζητά την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

Το επόμενο βήμα

Σήμερα, ο 40χρονος θα απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας, η οποία μαζί με τον Εισαγγελέα θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ λόγω της αγριότητας του εγκλήματος και της παρουσίας των παιδιών στο φονικό σκηνικό.