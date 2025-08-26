Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 91
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Πρίνος Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Τσιούκα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Τσιούκας και Ευανθία Αϋφαντή, Γεωργία Τσιούκα και Σπύρος Τσιούκας
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Πρίνος Τρικάλων, την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
