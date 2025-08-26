Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ 91

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Πρίνος Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Τσιούκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Τσιούκας και Ευανθία Αϋφαντή, Γεωργία Τσιούκα και Σπύρος Τσιούκας

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Πρίνος Τρικάλων, την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».