Αν νομίζετε ότι η μπίρα χωρίς αλκοόλ είναι πάντα η πιο υγιεινή επιλογή, ίσως χρειαστεί να το ξανασκεφτείτε. Νέα έρευνα δείχνει πως η τακτική κατανάλωσή της μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε σάκχαρα και θερμίδες. Αν προσπαθείτε να προσέξετε την υγεία σας ή το βάρος σας, καλό είναι να την καταναλώνετε με μέτρο.

Μπίρα χωρίς αλκοόλ: Πώς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για διαβήτη και παχυσαρκία

Οι γνώμες διίστανται για το κατά πόσο θεωρείται μια καλή επιλογή η μπύρα χωρίς αλκοόλ. Για παράδειγμα, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Medicine, έδειξε ότι η μπίρα χωρίς αλκοόλ μπορεί να έχει οφέλη για την καρδιά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι βοηθά στη μείωση του οξειδωτικού στρες, στη βελτίωση της λειτουργίας των αγγείων και στην πρόληψη δημιουργίας θρόμβων, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Αν και η κανονική μπίρα φαίνεται να αυξάνει περισσότερο την «καλή» χοληστερίνη (HDL), τα συνολικά οφέλη της μπύρας χωρίς αλκοόλ την καθιστούν μια ασφαλέστερη και εξίσου ευεργετική επιλογή για την καρδιαγγειακή υγεία.

Όμως, μια νέα έρευνα έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε.

Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση δύο μπουκαλιών την ημέρα είναι αρκετή για να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2. Τα ποτά οδήγησαν επίσης σε συσσώρευση ινσουλίνης στο αίμα, ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι ότι ο διαβήτης μπορεί να εκδηλωθεί.

Και τα επίπεδα της βλαβερής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, λιπών στο αίμα που σχετίζονται με καρδιοπάθειες, αυξήθηκαν επίσης με ορισμένους τύπους μπυρών χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ.

Πολλές από αυτές τις μπύρες έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας.

Οι περισσότεροι επιλέγουν μπύρα χωρίς αλκοόλ για μια πιο υγιεινή λύση

Οι πωλήσεις μπίρας χωρίς αλκοόλ μόνο στην Αγγλία έφτασαν τα 68 εκατομμύρια λίτρα το 2023, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και τεράστια άνοδο 77,8% από το 2019.

Η απότομη αυτή άνοδος αντανακλά μια έντονη αλλαγή στις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να επιλέγουν την αποχή από το αλκοόλ υπέρ των «πιο υγιεινών» εναλλακτικών.

Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η προσέγγιση είναι καλύτερη για την υγεία σε σχέση με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η πιο πρόσφατη μελέτη υποδηλώνει ότι οι μπύρες χωρίς αλκοόλ απέχουν πολύ από το να είναι ακίνδυνες.

Επιστήμονες από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ παρακολούθησαν 44 υγιείς νεαρούς άνδρες που έπιναν είτε δύο μπουκάλια των 330ml μπίρας χωρίς αλκοόλ είτε νερό κάθε μέρα για τέσσερις εβδομάδες.

Υποβάλλονταν τακτικά σε αιματολογικές εξετάσεις για την παρακολούθηση της επίδρασης στον οργανισμό τους. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nutrients, έδειξαν ανησυχητικές επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία.

Ποιες μπύρες είναι οι χειρότερες;

Οι κίνδυνοι ήταν μεγαλύτεροι με μπύρες σιταριού χωρίς αλκοόλ και τις λεγόμενες «ανάμεικτες μπύρες», που συχνά έχουν γεύσεις όπως πορτοκαλάδα ή λεμονάδα. Οι πιο ελαφριές Pilsner μπύρες χωρίς αλκοόλ ή με έως 0,5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ήταν ελαφρώς λιγότερο επιβλαβείς.

Σε έκθεσή τους σχετικά με τα ευρήματα, οι ερευνητές δήλωσαν:

«Η μπίρα χωρίς αλκοόλ καταναλώνεται όλο και περισσότερο ως εναλλακτική στα αλκοολούχα ποτά. Όμως τα οφέλη και οι κίνδυνοι δεν είναι ακόμη γνωστοί. Διαπιστώσαμε ότι έχουν δυσμενή επίδραση στον μεταβολισμό, κυρίως λόγω της περιεκτικότητάς τους σε θερμίδες και ζάχαρη».

ΠΗΓΗ: www.oloygeia.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/bira-choris-alkool-borei-na-sas-pachynei-kai-na-afxisei-ton-kindyno-gia-diaviti-anatreptiki-meleti/