Συνάντηση εργασίας, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.

Στη συνάντηση εργασίας που έγινε στο γραφείο του κ. Περιφερειάρχη συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Φώτιος Λαμπρινίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος κ. Ζήσης Αργυρόπουλος.

Εκ μέρους του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Ντιντής, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Τρικκαίων, ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ Λάρισας, το Μέλος κ. Κωνσταντίνος Γραμμένος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αργιθέας και ο Διευθυντής Συντονισμού κ. Γεώργιος Χαρίσης.

Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας ήταν η ανάπτυξη συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια, ως δομή και εργαλείο ανάπτυξης και υλοποίησης στρατηγικών βιώσιμης διαχείρισής των Ποτάμιων Οικοσυστημάτων, με σκοπό την Περιβαλλοντική Προστασία, ανάδειξη και Αξιοποίησή των.

Από το σύνολο των προτάσεων που συζητήθηκαν αποφασίσθηκε, μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη, η έναρξη της συνεργασίας με τις παρακάτω δύο δράσεις:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ.

Συγκρότηση σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων σε παραποτάμιες περιοχές φυσικού κάλλους με καλλιτεχνικές δράσεις (βίντεο, θέατρο, φωτογραφίες, εκθέσεις, ζωγραφική, δημιουργία land art κτλ σε συνεργασία με ΟΤΑ και με εικαστικούς ομίλους ).

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ LIVING LAB (ΔΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Διοργάνωση δια δραστικού εργαστηρίου με την συνεργασία ειδικών επιστημόνων σχετικά με την παρακολούθηση, αναγνώριση και ενεργοποίηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (alarm) σε περιπτώσεις πλημμύρας και κινδύνων από την κλιματική αλλαγή.