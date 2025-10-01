Η Ντέιμ Τζούλι Άντριους, ηθοποιός με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του κινηματογράφου, γίνεται σήμερα 90 ετών και παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες φιγούρες του Χόλιγουντ.

Με καριέρα που απλώνεται από τη «Μαίρη Πόπινς» και τη «Μελωδία της Ευτυχίας» μέχρι ριψοκίνδυνες, σκοτεινές και σέξι ερμηνείες, η Άντριους αποδεικνύει εδώ και επτά δεκαετίες πως δεν χωρά σε στερεότυπα.

Γεννημένη το 1935 στο Σάρεϊ, μεγάλωσε στο Λονδίνο του Μπλίτζ και ανακάλυψε από μικρή το ταλέντο της στο τραγούδι, διαθέτοντας λαρύγγι ενηλίκου και φωνή τεσσάρων οκτάβων ήδη από τα οκτώ της χρόνια. Στα 13 της εμφανίστηκε στο Royal Variety Performance, ενώ σύντομα κατέκτησε το Μπρόντγουεϊ με ρόλους όπως η Ελάιζα Ντουλίτλ στο «My Fair Lady».

Τζούλι Άντριους / AP

Παρότι το Χόλιγουντ την απέρριψε για τη μεταφορά του μιούζικαλ στον κινηματογράφο, η μοίρα τής επεφύλασσε την απόλυτη δικαίωση: το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη Μαίρη Πόπινς (1964), λίγο πριν θριαμβεύσει ξανά με τη Μελωδία της Ευτυχίας (1965).

Η ίδια, ωστόσο, δεν ήθελε να παγιδευτεί στην εικόνα της «αγγελικής νταντάς». Από νωρίς έπαιξε σε πιο τολμηρές ταινίες όπως το «The Americanization of Emily», συνεργάστηκε με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ στο «Torn Curtain» και, χάρη στον δεύτερο σύζυγό της, σκηνοθέτη Μπλέικ Έντουαρντς, δοκίμασε τα όριά της σε πιο αιχμηρούς ρόλους. Από την κωμωδία 10 (1979) μέχρι την τολμηρή Victor/Victoria (1982), όπου έπαιξε μια γυναίκα που υποδύεται άνδρα τραγουδιστή, η Άντριους απέδειξε ότι μπορεί να είναι εξίσου σαγηνευτική σε drag όσο και με τα φουρό της Μαρίας.

Η Τζούλι Άντριους σε θεατρική παράσταση / AP

Η δεκαετία του ’80 την έφερε και σε πιο δραματικά μονοπάτια με ταινίες όπως Duet for One, ενώ το 1997 μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση τερμάτισε την τραγουδιστική της καριέρα. Αρνήθηκε, ωστόσο, να υποκύψει: η επιστροφή της με το The Princess Diaries (2001) την ανέδειξε σε χαρισματική γιαγιά-βασίλισσα για μια νέα γενιά, ενώ οι μεταγλωττίσεις της στα Shrek και Despicable Me συνέχισαν τη σχέση της με το οικογενειακό σινεμά.

Η Τζούλι Άντριους / AP

Σήμερα, η Άντριους έχει γίνει ξανά είδωλο, αυτή τη φορά για τη Generation Z, ως η φωνή της Lady Whistledown στο Bridgerton του Netflix — μια αφήγηση τόσο κομψή όσο και σκανταλιάρικη, με κάθε σύμφωνο να κόβει σαν λεπίδι.

Από το τραγούδι σε καταφύγια του Λονδίνου στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι την κορυφή του Χόλιγουντ και την αναγνώριση ως Ντέιμ, η Τζούλι Άντριους παραμένει «πρακτικά τέλεια» — αλλά και απείρως πιο πολύπλευρη, τολμηρή και σαγηνευτική απ’ όσο φανταζόμασταν.

