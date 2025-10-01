Την εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, διέταξε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας με σκοπό την ταυτοποίηση μέσω DNA
Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA. Παρόμοια διαδικασία είχε ακολουθηθεί και για την περίπτωση του γιου του Πάνου Ρούτσι. Ωστόσο, σύμφωνα με διάταξη της Προέδρου Εφετών, απορρίφθηκαν συνολικά τα αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικών ή άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων.
πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/dikaiosynh/story/1683528/tempi-diataxthike-ektafi-kai-tou-gioy-tou-paylou-aslanidi-dimitri
