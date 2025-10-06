Η Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. και θα επηρεάσει τις εξής περιοχές:

-Οδός Πίνδου, από τα Γυμνάσια έως το ξενοδοχείο Διβάνη

-Οδός Δημακοπούλου

-Οδός Κρήτης

-Τμήμα της Εθνικής Οδού προς Τρίκαλα, από το ύψος της σιδηροδρομικής γραμμής έως το τέλος του δικτύου, καθώς και οι παρακείμενοι δημοτικοί οδοί.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων ζητά την κατανόηση των καταναλωτών για την προσωρινή αυτή ενόχληση και συνιστά την έγκαιρη αποθήκευση επαρκούς ποσότητας νερού για τις ανάγκες της ημέρας. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή υδροδότηση.