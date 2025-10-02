Την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Henna Virkkunen υποδέχθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σήμερα, 02 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων προς όφελος των πολιτών, καθώς και η ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στην ατζέντα.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα ενσωματώσει στο «Kids Wallet» την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για το age verification, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που εκπληρώνουν τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και ότι έως το τέλος Οκτωβρίου θα θέσει τη δυνατότητα σε παραγωγική λειτουργία. Τεχνικά, η λύση θα βασίζεται σε «διακριτικά ηλικίας» (age tokens) διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα. Όταν μια υπηρεσία ζητά επαλήθευση ηλικίας, το «Kids Wallet» θα παρέχει μόνο μια απλή επιβεβαίωση (π.χ. «άνω των 15»), χωρίς να δίνει προσωπικά στοιχεία. Η νέα αυτή δυνατότητα θα λειτουργεί παράλληλα με αντίστοιχη στην εφαρμογή «Gov.gr Wallet», με σκοπό την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε ακατάλληλο και εθιστικό περιεχόμενο, καθώς και σε προϊόντα αλκοόλ, καπνού, τυχερά παιχνίδια, τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα.

Μεταξύ άλλων, η Αντιπρόεδρος Henna Virkkunen έδειξε ενδιαφέρον για τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και την ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων, με στόχο τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων που αφορούν στην ΤΝ.

Ιδιαίτερα έμφαση κατά τη συζήτηση δόθηκε στην προώθηση ενός κυρίαρχου εθνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΤΝ με επενδύσεις σε υποδομές, όπως ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», για την πορεία του οποίου ενημέρωσε ο Υπουργός την Αντιπρόεδρο. Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» θα είναι από τους ισχυρότερους παγκοσμίως και θα αποτελέσει την υπολογιστή βάση του Ai Factory «Pharos», ενός από τα πρώτα 13 της Ευρώπης. Ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι οι πολίτες «αγκαλιάζουν» την ΤΝ, όταν λειτουργεί προς όφελος της καθημερινότητας, φέρνοντας ως παράδειγμα τους Ψηφιακούς Βοηθούς «mAigov» που έχει απαντήσει σε 3 εκατ. ερωτήματα πολιτών και «mAiGreece» για τους επισκέπτες της χώρας, όπως και τη λύση ΤΝ του Κτηματολογίου για την επιτάχυνση του νομικού ελέγχου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην Συμφωνία-Πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ στον Δημόσιο Τομέα και στο εθνικό πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων.

Επίσης, ανέλυσαν την εξέλιξη του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων». Πρόκειται για μια στρατηγική πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης άνω των 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της αυτονομίας της Ελλάδας στις διαστημικές τεχνολογίες. Όλα τα επιμέρους έργα προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και εντός του Νοεμβρίου θα εκτοξευθεί ο πρώτος μικροδορυφόρος στο πλαίσιο του «Προγράμματος», μόλις 1 χρόνο μετά την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών. Το «Πρόγραμμα» ενδυναμώνει την εθνική διαστημική αυτονομία και καινοτομία και τοποθετεί την Ελλάδα σε θέση στρατηγικού ευρωπαϊκού εταίρου.

Επιπροσθέτως, μεταξύ άλλων συζήτησαν: α) για τον σχεδιασμό προσαρμογής του «Gov.gr Wallet» στα ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να καταστεί συμβατό με το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι (EU Wallet) που θα τεθεί μελλοντικά σε λειτουργία, β) για την πορεία των Προγραμμάτων «Smart Readiness», «Gigabit Voucher», «Ultra-Fast Broadband (UFBB)» με τα οποία αυξάνεται η διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα προς όφελεος των πολιτών και της επιχειρηματικότητας, γ) για έργα υποθαλάσσιων καλωδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δ) για την οριστική υποβολή της αίτησης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας στην Αθήνα, που θα λειτουργεί ως ο κόμβος της ΕΕ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Henna Virkkunen δήλωσε: «Είχα μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση με τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου. Η Ελλάδα κάνει τολμηρά βήματα στην ψηφιακή οικονομία. Η χώρα εστιάζει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, με ισχυρή ώθηση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Σήμερα παρουσιάσαμε στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Henna Virkkunen τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουμε στο «Kids Wallet» την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για το age verification, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που υλοποιήσαμε τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, υπηρετώντας μια κουλτούρα πρόληψης: από τον εθισμό στο διαδίκτυο, τον τζόγο και τα προϊόντα καπνού, μέχρι τις αγορές με φυσική παρουσία. Είναι απαραίτητο, όμως, και οι πλατφόρμες να υιοθετήσουν τα προτεινόμενα εργαλεία. Έως τα τέλη Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα επιβεβαίωσης ηλικίας χρήστη μέσω του «Kids Wallet». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δείχνει και το προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου τα παιδιά μας να νιώθουν και να είναι ασφαλή στο ψηφιακό περιβάλλον. Επίσης, είχαμε ένα γόνιμο διάλογο για τη στρατηγική μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αξιοποίησή της με λύσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ως χώρα επενδύουμε στην ΤΝ, επενδύουμε σε τεχνογνωσία, δεδομένα και σύγχρονες υποδομές, όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» και το AI Factory «Pharos», με στόχο την ανάπτυξη και την ψηφιακή κυριαρχία της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Βασίλης Καρκατζούνης και η Υποδιοικήτρια Επιτελικού Σχεδιασμού της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Henna Virkkunen και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα επισκεφθούν αύριο πρωί, 03 Οκτωβρίου, την Ερευνητική Μονάδα στην Τεχνητή Νοημοσύνη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».