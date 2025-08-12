Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία από το αμερικανικό FBI δείχνουν ότι οι διαδικτυακές απάτες αποτελούν ένα «χρυσωρυχείο» για τους εγκληματίες, αποφέροντας πάνω από 12 δισεκατομμύρια λίρες το 2024, ενώ ταυτόχρονα οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αυξήθηκαν κατά 33%.

Με τους επιτήδειους να χρησιμοποιούν όλο και πιο εξελιγμένες μεθόδους για να κλέψουν προσωπικά δεδομένα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αυξήσετε την ασφάλειά σας και να εξετάσετε το ενδεχόμενο να απομακρυνθείτε από τους παραδοσιακούς κωδικούς πρόσβασης.

Εκατομμύρια από εμάς συνεχίζουν να χρησιμοποιούν γελοιωδώς εύκολους κωδικούς που είναι απλώς πολύ εύκολο να σπάσουν. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αν τα στοιχεία του Gmail ή του λογαριασμού σας Google πέσουν σε λάθος χέρια, καθώς οι εγκληματίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι ασφαλείς

Για να βοηθήσει στην πρόληψη των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και να διατηρήσει τους χρήστες ασφαλείς στο διαδίκτυο, η Google προτρέπει τώρα τους χρήστες να εγκαταλείψουν τους «παλιομοδίτικους» κωδικούς πρόσβασης και να μεταβούν σε πιο ασφαλείς τεχνολογίες, όπως το «Σύνδεση με το Google» και τα passkeys.

Αυτές οι μέθοδοι σας επιτρέπουν να έχετε λιγότερους κωδικούς πρόσβασης που μπορούν να σπάσουν, μαζί με την προσφορά τρόπων σύνδεσης με χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώρισης προσώπου.

Με επισφαλείς κωδικούς το 60% των 45+ ετών

Παρόλο που αυτή η τεχνολογία δεν είναι κάτι καινούργιο, θεωρείται ότι πάνω από το 60% των χρηστών της γενιάς Gen X (γεννηθέντες 1965-1980) και των Baby Boomers (1946-1964) εξακολουθούν να χρησιμοποιούν βασικούς κωδικούς πρόσβασης ως κύρια μέθοδο σύνδεσης. Η Google αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι πολλοί είναι εξοικειωμένοι με τις νεότερες, πιο βολικές μεθόδους, μόνο περίπου το 30% τις χρησιμοποιεί καθημερινά, γεγονός που δείχνει μια απροθυμία να απομακρυνθούν από τις παλαιότερες μεθόδους.

Αντίθετα, οι πιο ψηφιακά γεννημένοι χρήστες της Gen Z αποφεύγουν τα ξεπερασμένα πρότυπα ασφαλείας, όπως οι κωδικοί πρόσβασης, επιλέγοντας πιο προηγμένα εργαλεία ελέγχου ταυτότητας.

Τα passkeys, η «Σύνδεση με το Google» τα «κλειδιά» για την βελτίωση της ασφαλείας

«Θέλουμε να ξεπεράσουμε εντελώς τους κωδικούς πρόσβασης, διατηρώντας παράλληλα τις συνδέσεις όσο το δυνατόν πιο εύκολες, γι’ αυτό ενθαρρύνουμε έντονα τη χρήση σύγχρονων μεθόδων όπως η «Σύνδεση με το Google» και τα passkeys, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν και να συγχρονιστούν στις συσκευές σας με το Google Password Manager», εξήγησε ο Evan Kotsovinos της Google.

Google Password Manager Google

«Τα passkeys είναι ανθεκτικά στο phishing (επίθεση με σκοπό την αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδεομένων) και μπορούν να σας συνδέσουν απλά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείτε για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας (όπως το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή το face ID) – δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Και όταν συνδυάζετε την ευκολία και την ασφάλεια των passkeys με τον λογαριασμό σας Google, μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την «Σύνδεση με Google» για να συνδεθείτε στους αγαπημένους σας ιστότοπους και εφαρμογές – περιορίζοντας τον αριθμό των λογαριασμών που πρέπει να διατηρείτε. Ο εναγκαλισμός αυτών των εργαλείων από τη γενιά Z αποτελεί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για τη συλλογική ασφάλεια», δήλωσε.

*Πηγή: Express

πηγή:https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1657209/thessaloniki-dyo-syllipseis-meta-ton-entopismo-pistolion-se-balkoni