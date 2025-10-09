Με δύο ακόμη δρόμους συνεχίζει την ασφαλτόστρωση ο Δήμος Τρικκαίων. Οι οδοί Μαβίλη και Ελλης πήραν σειρά και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, οπότε και ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε τις εργασίες. Σε μια περιοχή με πολλές παρεμβάσεις, είτε παλιότερα για τα όμβρια ύδατα, είτε λόγω Daniel, ο Δήμος Τρικκαίων με τις ασφαλτοστρώσεις βελτιώνει πλέον και την καθημερινότητα των κατοίκων. Κάτι που επεσήμαναν στον Δήμαρχο Τρικκαίων κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι υποδέχθηκαν τον κ. Σακκά, απευθύνοντας ευχαριστίες για την ασφαλτόστρωση.Παρών ήταν o προϊστάμενος του τμήματος Συντήρησης Υποδομών & Αυτεπιστασίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) κ. Βαγ. Τζίκας, εκπρόσωπος της εταιρείας «Χατζηγάκης Τεχνική» που έχει αναλάβει το σχετικό έργο και, βεβαίως, κάτοικοι κυρίως της περιοχής.

Οι εργασίες συνεχίζονται την Παρασκευή στην οδό Θεδοσοπούλου, που θα ασφαλτοστρωθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Για τον λόγο αυτόν, ο δωρεάν δημοτικός χώρος στάθμευσης θα παραμείνει κλειστός το Σάββατο, οπότε παρακαλούνται οι πολίτες να μεριμνήσουν για τα οχήματά τους.