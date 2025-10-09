Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία με δύο όψεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ελήφθη και υλοποιείται στα Τρίκαλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς στις 16 Οκτωβρίου.

Η πρωτοβουλία έχει τίτλο «Η Επανεκκίνηση Καρδιάς ξεκινά από το Σχολείο» και αποτελείται από δύο δράσεις.

Εκδήλωση

Η πρώτη αφορά σε εκδήλωση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση απινιδωτή και την ΚΑΡΠΑ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, 10.00 – 13.00 στο κτήριο Παπαστεριάδη, περιλαμβάνοντας ομιλίες και επίδειξη ΚΑΡΠΑ

Τη διοργανώνουν ο Δήμος Τρικκαίων και το ΤΕΦΑΑ της ΣΕΦΑΑΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ), τελώντας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων «Ο Ασκληπιός».

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς που κάθε χρόνο εορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας την πολύχρονη σύμπραξη του ΤΕΦΑΑ της ΣΕΦΑΑΔ-ΠΘ και του Δήμου Τρικκαίων σε ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν, είναι:

Α. Πρώτες Βοήθειες σε:

– Αιφνίδια κατάρρευση – Καρδιακή Ανακοπή

Λαμπρινή Οικονόμου, Ηλίας Ντούμας

– Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (Πνιγμονή)

Ελισάβετ Ευθυμίου

Β. Το Σχολείο σώζει ζωές

Ελένη Πολύζου

Γ. «Η διδασκαλία της ΚΑΡΠΑ στην εκπαίδευση» ένα καινοτόμο ψηφιακό σύγγραμμα

Χριστίνα Καρατζαφέρη

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στις βασικές δεξιότητες της ΚΑΡΠΑ.

Ομιλητές

– Ελισάβετ Ευθυμίου BSc, MSc, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Εκπαιδεύτρια BLS ERC

– Χριστίνα Καρατζαφέρη PhD, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΠΘ και Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑΔ ΠΘ, ΠΜΣ «Ιατρική του Τρόπου Ζωής», Εκπαιδεύτρια BLS ERC

– Ηλίας Ντούμας PhD, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Εκπαιδευτής BLS ERC

– Λαμπρινή Οικονόμου MEd, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποδιευθύντρια 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Εκπαιδεύτρια BLS ERC

– Ελένη Πολύζου MD MSc, Αναισθησιολόγος, Ερευνήτρια ΤΕΦΑΑ ΠΘ, Διευθύντρια Σεμιναρίων BLS ERC

Στα σχολεία

Την ίδια ημέρα, τις ώρες 10:00 -11:00 π.μ. θα προβληθεί σε όλα τα σχολεία του Δήμου Τρικκαίων εκπαιδευτικό – ενημερωτικό βίντεο με θέμα την ΚΑΡΠΑ, την επανεκκίνηση καρδιάς και τις πρώτες βοήθειες.

Η προβολή θα γίνει ταυτόχρονα, μέσω Live streaming στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων.