Τα Emmy Awards δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη βραδιά της τηλεόρασης, αλλά και μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης για όλες εμάς που αγαπάμε τη μόδα και την ομορφιά.
Από τα χτενίσματα που έγιναν iconic μέχρι τα μακιγιάζ που έμειναν αξέχαστα, οι εμφανίσεις των stars στο κόκκινο χαλί έχουν χαρίσει μοναδικές στιγμές που συνεχίζουμε να συζητάμε ακόμα και πολλά χρόνια μετά.
Με αφορμή τη φετινή τελετή που θα παρακολουθήσουμε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/09, ώρα Ελλάδος, κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε εκείνα τα beauty moments που άφησαν εποχή -από το 1999 μέχρι και πέρυσι- και μας θύμισαν γιατί τα Emmys δεν είναι απλώς βραβεία, αλλά μια γιορτή λάμψης και στυλ.
Από την Jennifer Aniston με το signature φυσικό της hair look που στιγμάτισε μια ολόκληρη δεκαετία, μέχρι την Sarah Jessica Parker που τόλμησε να αφήσει τα μαλλιά της εντελώς ατημέλητα με bold makeup επιλογές, τα Emmy red carpets έχουν χαρίσει μερικά από τα πιο διαχρονικά παραδείγματα κομψότητας και δημιουργικότητας.
Στη συνέχεια, λοιπόν, ξεχωρίσαμε μερικές από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις -beauty looks που συνεχίζουν να αποτελούν έμπνευση και να επιβεβαιώνουν ότι η ομορφιά στα βραβεία δεν είναι ποτέ τυχαία, αλλά αποτέλεσμα στυλ, χαρακτήρα και προσωπικής σφραγίδας κάθε celebrity.
Jennifer Anniston, 1999
Η Jennifer Aniston, με άφρο ατημέλητα μαλλιά και natural makeup look.
Sarah Jessica Parker, 1999
Η Sarah Jessica Parker με άφρο χτένισμα και glitter eyeshadow.
Blake Lively, 2009
Η Blake με XL πλεξούδα και glow makeup look.
Gwyneth Paltrow, 2011
Η Gwyneth Paltrow με glossy κραγιόν και straight hairstyle.
Thandie Newton, 2017
Η Thandie Newton με high bun και έντονο blush makeup look.
Penelope Cruz, 2018
Η Penelope με puffy girly ponytail και έντονο smokey eye look.
Michelle Williams, 2019
Η Michelle Williams με platinum bob cut και ροζ πινελιές στο μακιγιάζ.
Zendaya, 2022
Η Zendaya με half up και ροδαλά ζυγωματικά.
Reese Witherspoon, 2024
