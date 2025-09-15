Με αφορμή τη φετινή τελετή που θα παρακολουθήσουμε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/09, ώρα Ελλάδος, κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε εκείνα τα beauty moments που άφησαν εποχή.

Τα Emmy Awards δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη βραδιά της τηλεόρασης, αλλά και μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης για όλες εμάς που αγαπάμε τη μόδα και την ομορφιά.

Από τα χτενίσματα που έγιναν iconic μέχρι τα μακιγιάζ που έμειναν αξέχαστα, οι εμφανίσεις των stars στο κόκκινο χαλί έχουν χαρίσει μοναδικές στιγμές που συνεχίζουμε να συζητάμε ακόμα και πολλά χρόνια μετά.

Με αφορμή τη φετινή τελετή που θα παρακολουθήσουμε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/09, ώρα Ελλάδος, κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε εκείνα τα beauty moments που άφησαν εποχή -από το 1999 μέχρι και πέρυσι- και μας θύμισαν γιατί τα Emmys δεν είναι απλώς βραβεία, αλλά μια γιορτή λάμψης και στυλ.

Dakota Johnson: Όταν η μόδα συναντά το timeless beauty! Η εμφάνιση που συζητήθηκε

Από την Jennifer Aniston με το signature φυσικό της hair look που στιγμάτισε μια ολόκληρη δεκαετία, μέχρι την Sarah Jessica Parker που τόλμησε να αφήσει τα μαλλιά της εντελώς ατημέλητα με bold makeup επιλογές, τα Emmy red carpets έχουν χαρίσει μερικά από τα πιο διαχρονικά παραδείγματα κομψότητας και δημιουργικότητας.

Στη συνέχεια, λοιπόν, ξεχωρίσαμε μερικές από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις -beauty looks που συνεχίζουν να αποτελούν έμπνευση και να επιβεβαιώνουν ότι η ομορφιά στα βραβεία δεν είναι ποτέ τυχαία, αλλά αποτέλεσμα στυλ, χαρακτήρα και προσωπικής σφραγίδας κάθε celebrity.

Jennifer Anniston, 1999

Jennifer Aniston (Photo by Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images) Ron Galella Collection

Η Jennifer Aniston, με άφρο ατημέλητα μαλλιά και natural makeup look.

Sarah Jessica Parker, 1999

Sarah Jessica Parker (AP Photo/Michael Caulfield) AP

Η Sarah Jessica Parker με άφρο χτένισμα και glitter eyeshadow.

Blake Lively, 2009

Blake Lively (AP Photo/Chris Pizzello) AP

Η Blake με XL πλεξούδα και glow makeup look.

Gwyneth Paltrow, 2011

Gwyneth Paltrow (AP Photo/Matt Sayles) AP

Η Gwyneth Paltrow με glossy κραγιόν και straight hairstyle.

Thandie Newton, 2017

Thandie Newton (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Η Thandie Newton με high bun και έντονο blush makeup look.

Penelope Cruz, 2018

Penelope Cruz (Photo by Dan Steinberg/Invision for the Television Academy/AP Images) Invision

Η Penelope με puffy girly ponytail και έντονο smokey eye look.

Michelle Williams, 2019

Michelle Williams (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) Invision

Η Michelle Williams με platinum bob cut και ροζ πινελιές στο μακιγιάζ.

Zendaya, 2022

Zendaya (AP Photo/Jae C. Hong) Invision

Η Zendaya με half up και ροδαλά ζυγωματικά.

Reese Witherspoon, 2024

Reese Witherspoon (AP Photo/Jae C. Hong) Invision

