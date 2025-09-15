Πόσα αυγά είναι “ασφαλές” να τρως την ημέρα; Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει εκπληκτικά ευρήματα για την καρδιά, τη χοληστερίνη και όχι μόνο…

Τι έδειξε πρωτοποριακή μελέτη στην οποία οι συμμετέχοντες έτρωγαν από κανένα έως δύο αυγά την ημέρα.

Τα αυγά κατηγορούνται εδώ και δεκαετίες ότι αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, επειδή αυξάνουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Ωστόσο νέα μελέτη δείχνει πως από μόνα τους δεν ασκούν αυτή την επίδραση.

Στην πραγματικότητα, μπορεί και να την μειώσουν λίγο, όταν καταναλώνονται στο πλαίσιο μίας διατροφής με χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, λένε οι ερευνητές.

«Τα αυγά αποτελούν μία ξεχωριστή τροφή, διότι είναι πλούσια σε χοληστερόλη αλλά φτωχά σε κορεσμένα λιπαρά», δήλωσε ο επιβλέπων ερευνητής Dr. Jon Buckley , καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας. «Το γεγονός αυτό έθεσε υπό αμφισβήτηση τη θέση τους σε μία υγιεινή διατροφή. Οι ανησυχίες όμως καταρρίφθηκαν από την επιστήμη και η νέα μελέτη μας παρέχει ακόμα ισχυρότερα στοιχεία για τα οφέλη τους».

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση American Journal of Clinical Nutrition. Όπως γράφουν οι ερευνητές, ενέταξαν στη μελέτη τους 61 εθελοντές, ηλικίας 18 έως 60 ετών. Κατά την έναρξη της μελέτης είχαν «κακή» (LDL) χοληστερόλη 135,3 mg/dl κατά μέσον όρο.

Η LDL χοληστερόλη είναι αυτή που προκαλεί στενώσεις στις αρτηρίες και ενοχοποιείται για εμφράγματα και εγκεφαλικά. Ιδανικά πρέπει να είναι κάτω από 100 mg/dl στους ενήλικες.

Μεταξύ 100 και 129 mg/dl θεωρείται σχεδόν καλή. Από 130 έως 159 mg/dl είναι οριακά υψηλή και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Όταν η LDL υπερβαίνει τα 160 mg/dl, τότε αυξάνει πολύ τον κίνδυνο για καρδιοπάθεια. Και όταν υπερβαίνει τα 190 mg/dl είναι πολύ επικίνδυνη.

Η νέα μελέτη

Στη νέα μελέτη, οι συμμετέχοντες ακολούθησαν ένας-ένας με τη σειρά τρία διαφορετικά διαιτολόγια. Κάθε ένα από αυτά το ακολουθούσε επί πέντε εβδομάδες. Τα διαιτολόγια παρείχαν τις ίδιες θερμίδες αλλά είχαν διαφορετική σύνθεση ως εξής:

Το ένα περιείχε πολλή χοληστερόλη (600 mg την ημέρα) και λίγα κορεσμένα λιπαρά (6% των συνολικών θερμίδων). Συμπεριλάμβανε 2 αυγά την ημέρα

Το δεύτερο ήταν χαμηλό σε χοληστερόλη (300 mg την ημέρα), χωρίς αυγό, αλλά πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά (12% των θερμίδων)

Το τρίτο ήταν πλούσιο σε χοληστερόλη (600 mg την ημέρα), πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά (12% των θερμίδων), αλλά περιείχε 1 αυγό την εβδομάδα

Κατά την έναρξη της μελέτης και μετά το τέλος κάθε διατροφής, οι εθελοντές υποβάλλονταν σε αναλύσεις αίματος. Οι 48 από αυτούς ολοκλήρωσαν και τις 15 εβδομάδες της μελέτης.

Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που συνέκρινε απ’ ευθείας τις επιδράσεις διαιτολογίων με διαφορετική περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, λιπαρά και αυγά, τονίζουν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα

Όταν οι εθελοντές έτρωγαν λίγα κορεσμένα λιπαρά και 2 αυγά την ημέρα, τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης τους ήταν αισθητά μειωμένα, σε σύγκριση με τα άλλα δύο διαιτολόγια. Ειδικότερα ήταν:

103,6 mg/dl με τα λίγα κορεσμένα λιπαρά και την καθημερινή κατανάλωση δύο αυγών

107,7 έως 109,3 mg/dl με τα άλλα δύο διαιτολόγια

Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν πως όταν τα αυγά καταναλώνονται στο πλαίσιο μίας διατροφής με λίγα κορεσμένα λιπαρά, δεν αυξάνουν την χοληστερόλη στο αίμα. Αντιθέτως, τα κορεσμένα λιπαρά είναι ο αληθινός ένοχος πίσω από την αύξησή της, τόνισε ο Dr. Buckley.

Στην πραγματικότητα, κάθε αύξηση στην πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών κατά 1 γραμμάριο, συνοδευόταν από αύξηση κατά 0,35 mg/dl στην LDL χοληστερόλη, πρόσθεσε. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε να τρώτε καθημερινά αυγό, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

Τα αυγά είναι μια εξαιρετικά θρεπτική τροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα. Είναι μια καλή πηγή ενέργειας και βοηθούν στην αίσθηση κορεσμού για περισσότερη ώρα. Επιπλέον, περιέχουν αντιοξειδωτικά και ενώσεις που συνδέονται με την υγεία των ματιών και την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων.

Οφέλη για την υγεία:

Ενέργεια και κορεσμός:

Τα αυγά παρέχουν ενέργεια και βοηθούν στην αίσθηση κορεσμού, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Υγεία των ματιών:

Τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν τα αυγά προστατεύουν από τον καταρράκτη και άλλες παθήσεις των ματιών.

Καρδιαγγειακή υγεία:

Η κατανάλωση αυγών μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης και στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μυϊκή μάζα και υγεία οστών:

Τα αυγά συμβάλλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στην υγεία των οστών.

Μείωση της αρτηριακής πίεσης:

Τα θρεπτικά συστατικά των αυγών μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Σημαντικό: Η κατανάλωση αυγών, ειδικά σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη και τη διαχείριση διαφόρων ασθενειών

Iatropedia.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/etrogan-2-avga-tin-imera-to-apotelesm/