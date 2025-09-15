Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων προσώπων, εκτιμώμενης αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Το ποσό αυτό, με βάση τα έως τώρα ευρήματα, φέρεται να μην διατέθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους είχαν αιτηθεί και εγκριθεί οι σχετικές επιδοτήσεις.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι στο χρονικό διάστημα 2019–2024, οι ελεγχόμενοι εισέπραξαν συνολικά περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω επιδοτήσεων. Από αυτά, ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ θεωρείται ότι δεν αξιοποιήθηκε σύμφωνα με τον δηλωθέντα σκοπό. Ως εκ τούτου, με απόφαση της Αρχής δεσμεύτηκαν όχι μόνο τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των δύο κεντρικών προσώπων, αλλά και συγγενικών τους, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει.

Το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρεται σε σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητώντας να διερευνηθεί εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Παράλληλα, ζητήθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να ελέγξουν και το υπόλοιπο ποσό —περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ— ώστε να διαπιστωθεί εάν η είσπραξή του έγινε με τη χρήση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.

