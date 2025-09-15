Ένα απίστευτο –αλλά δυστυχώς αληθινό– περιστατικό σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, όταν συμπολίτης αποφάσισε να παρκάρει το όχημά του… ακριβώς στη μέση της πλατείας, προκαλώντας την αγανάκτηση των περαστικών.

Το περιστατικό εντόπισε και κατέγραψε με βίντεο ο Αντώνης Κούκεν, ο οποίος δεν έμεινε απλώς θεατής αλλά κάλεσε άμεσα τη δημοτική αστυνομία. «Μπορεί να μη μας αρέσει η πλατεία με το τσιμέντωμα», σχολίασε χαρακτηριστικά, «αλλά όχι και να βάζουμε τα αυτοκίνητα στη μέση».

Οι άνδρες της δημοτικής αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και, σύμφωνα με πληροφορίες, βεβαίωσαν την παράβαση στον οδηγό, ο οποίος αναμένεται να κληθεί να πληρώσει βαρύ πρόστιμο.

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε ο Αντώνης Κούκεν: