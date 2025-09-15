Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 16χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί πριν 10 μέρες (στις 6 Σεπτεμβρίου) από την περιοχή των Φαρσάλων. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της

Όπως έκανε γνωστό το «Χαμόγελο», η ανήλικη Μαριά Κ. βρέθηκε σήμερα από τις αστυνομικές Αρχές στην περιοχή της Λάρισας, είναι καλά στην υγεία της και λαμβάνει την φροντίδα που χρειάζεται.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε πως θα βρίσκεται κοντά στην Μαρία Κ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

ΠΗΓΗ: protothema.gr