Πανεύκολα και μοσχομυριστά…

ΥΛΙΚΑ

1 ποτήρι του νερού λάδι ελαφρύ

1 ποτήρι του νερού ζάχαρη

1 ποτήρι του νερού πετιμέζι

1 μικρο φλιτζανάκι του καφέ ελληνικό καφέ

ξύσμα από ένα ολόκληρο πορτοκάλι

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο

αλεύρι φαρίνα όσο πάρει, περίπου 800 γρ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε μπολ χτυπήστε πρώτα το λάδι και την ζάχαρη να αφρατεψουν λίγο.

Προσθέστε το πετιμέζι, τον καφέ και τα υπόλοιπα μυρωδικά.

Ρίξτε το αλεύρι λίγο λίγο και φτιάξτε μια ωραία ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια σας.

Αφήστε την ζύμη μισή ώρα στο ψυγείο και πλαστε μικρά κουλουράκια. Ψήστε στους 180 βαθμούς και πάνω σε λαδόκολλα για 25 λεπτά σε αντιστάσεις (όχι παραπάνω γιατί μετά σφίγγουν). Τα κουλουράκια αυτά είναι μαλακά και πολύ παραδοσιακά με την έντονη μυρωδιά του ελληνικού καφέ.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Γωγώ Σαμίου.