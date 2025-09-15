Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα σπάνιο αντικείμενο πέρα από τον Ποσειδώνα, με την ονομασία 2020 VN₄₀, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο σε μια μοναδική συντονισμένη τροχιά 10:1 με τον Ποσειδώνα, πράγμα που σημαίνει ότι ολοκληρώνει μία τροχιά για κάθε δέκα που κάνει ο Ποσειδώνας.

Ολοκληρώνει μια περιστροφή γύρω από τον Ήλιο στον ίδιο χρόνο που χρειάζεται ο Ποσειδώνας για να περιστραφεί γύρω από τον Ήλιο δέκα φορές.

Ενώ ένα έτος για τον Ποσειδώνα διαρκεί περίπου 164,8 χρόνια, το έτος του 2020 VN40 είναι περίπου 1.648 γήινα έτη, ή σχεδόν 19.800 μήνες. Αυτό καθιστά τον τροχιακό του κύκλο απίστευτα μακρύ και σπάνιο μεταξύ των γνωστών αντικειμένων.

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο της έρευνας LiDO (Large Inclination Distant Objects – Μακρινά Αντικείμενα με Μεγάλη Κλίση) χρησιμοποιώντας τα

Διαστημικά Τηλεσκόπια Baade Καναδά-Γαλλίας-Χαβάης, Gemini και Magellan. Η έρευνα LiDO στοχεύει στον εντοπισμό αντικειμένων με πολύ κεκλιμένες τροχιές που δεν είχαν εντοπιστεί προηγουμένως.

Η Ρόζμαρι Πάικ του Κέντρου Αστροφυσικής στο Χάρβαρντ και του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν δήλωσε ότι η ανακάλυψη ήταν «ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση της δυναμικής του μακρινού ηλιακού συστήματος».

Ο 2020 VN40 βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τροχιά σε απόσταση περίπου 140 αστρονομικών μονάδων από τον Ήλιο και η κεκλιμένη τροχιά του τον τοποθετεί πολύ πάνω ή κάτω από το επίπεδο όπου βρίσκονται οι γιγάντιοι πλανήτες.