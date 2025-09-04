Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή η Φωτεινή (Νινα) Χαρίση. Κηδεύεται την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Παρηγορήτισσας Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα αδέλφια της Μαρία Πολίτη , Παρασκευή – Νίκο Νταφούλη, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 5/9/2025 και ώρα 11:30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Β κοιμητήριο Τρικάλων. Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Β κοιμητηρίου.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών <Άρχων Μιχαήλ> (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).