Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ. ΠΟΥΛΙΑΝΑ

ΕΤΩΝ 80

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 27 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρίζα Πουλιάνα και Αντώνιος Φέλλας

Νικόλαος Πουλιάνας και Ελένη Αθανασίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λίλιαν, Χρήστος, Δέσποινα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 27 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .