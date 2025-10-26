Σε πόσο καιρό αναμένονται προσφορές

Την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου (28/11) πέφτει φέτος η Black Friday και αμέσως ακολουθεί η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Λόγω της κατάργησης των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πολλές επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν τις προσφορές τους από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και τα τελευταία χρόνια οι προσφορές έχουν επεκταθεί και σε άλλα είδη -όπως ρούχα και παπούτσια.

Στη Cyber Monday επικρατούν τα προϊόντα τεχνολογίας gadgets, software και συνδρομές.

πηγή :https://www.ethnos.gr/Economy/article/385531/blackfridaykaicybermondaypotethaeinaioimerestonmegalonekptoseon