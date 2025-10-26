Ένα νέο, στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης αναμένεται να προκηρύξει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με στόχο τη στήριξη 10.000 άνεργων γυναικών και ειδικότερα μητέρων με παιδιά έως 15 ετών. Το σχέδιο δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της επιστροφής των γυναικών στην αγορά εργασίας, προσφέροντας επιδοτούμενες θέσεις διάρκειας 12 έως 18 μηνών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόγραμμα προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού 101,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η μηνιαία επιδότηση
μπορεί να φτάνει έως 1.004 ευρώ
για πλήρη απασχόληση και 680 ευρώ
για μερική.
Η επιχορήγηση θα καλύπτει έως το 70% του μισθολογικού κόστους για γυναίκες που είναι άνεργες έως 12 μήνες, ενώ για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες ανήλικων παιδιών θα ανέρχεται έως το 80%.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, όπου θα λειτουργεί ειδικό ψηφιακό μητρώο υποψηφίων. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει να δημιουργήσει ευέλικτες μορφές εργασίας
για γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις και να ενισχύσει τις πολιτικές συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, στηρίζοντας έμπρακτα τη γυναικεία απασχόληση
.
