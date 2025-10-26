Ανησυχητικά φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς παρατηρούνται στα σχολικά δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων, με ορισμένους μαθητές να προκαλούν φθορές, να παρενοχλούν επιβάτες και να επιδεικνύουν προκλητική στάση απέναντι στους οδηγούς, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της εταιρίας Τάκης Ιωάννου στη ραδιοφωνική εκπομπή «Ραδιοζυγοστάθμιση στην Ενημέρωση» με τους Βιβή Μαργαρίτη και Δημήτρη Παδιό.

Με το αστικό ΚΤΕΛ μετακινούνται καθημερινά περίπου 1.200 μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2025-2026.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, ορισμένοι μαθητές –και όχι το σύνολο– προκαλούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα, φέρνοντας τους οδηγούς σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. «Έχουμε μαθητές που δεν φέρουν καθόλου μαθητικό δελτίο, που χρησιμοποιούν τις γραμμές χωρίς να είναι δικαιούχοι ή που επιδεικνύουν φωτογραφίες δελτίων στο κινητό, οι οποίες δεν γίνονται δεκτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σπασμένες πόρτες και μουσικές στο τέρμα

Όπως έκανε γνωστό, σε ορισμένα περιστατικά μαθητές προκάλεσαν φθορές στα οχήματα — ακόμη και σπάσιμο πόρτας όταν προσπάθησαν να βγουν για να αποφύγουν τον έλεγχο καθώς δεν είχαν δελτίο, ενώ δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις λεκτικής ή και σωματικής επιθετικότητας προς οδηγούς και συνεπιβάτες. «Έχουν υπάρξει περιστατικά παρενόχλησης ηλικιωμένων και επιβατών, βάζουν μουσικές στο τέρμα και συμπεριφέρονται με τρόπο προκλητικό», σημείωσε ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ.

«Το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων έχει δείξει διαχρονικά υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Ωστόσο θα πρέπει όλοι να δείχνουν σεβασμό, υπευθυνότητα και να μην προκαλούν προβλήματα», κατέληξε ο κ. Ιωάννου.