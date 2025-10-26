Θλίψη προκάλεσε στα Ιωάννινα η είδηση του θανάτου του Βασίλη Κοντογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο Βασίλης Κοντογιάννης υπήρξε οδοντίατρος στο επάγγελμα, όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν η φωτογραφία και η ιστορική έρευνα μέσα από τα έντυπα του ευρωπαϊκού Τύπου.

Πρόσφατα, το έργο του τιμήθηκε μέσα από μια μοναδική έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, όπου παρουσιάζονταν δεκάδες πρωτοσέλιδα ευρωπαϊκών εφημερίδων – κυρίως ιταλικών και γαλλικών – που αποτύπωναν καθοριστικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η έκθεση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το κοινό της πόλης, προσφέροντας μια ξεχωριστή οπτική ματιά στο πώς ο διεθνής Τύπος αποτύπωσε τα μεγάλα γεγονότα της Ελλάδας μέσα στο χρόνο.

πηγη΄:https://epirusgate.gr/efyge-apo-ti-zoi-o-vasilis-kontogiannis-o-odontiatros-pou-latrepse-ti-fotografia-kai-tin-istoria/