Ορισμένοι φαίνονται πιο νέοι από την πραγματική τους ηλικία και ενώ η κληρονομικότητα και το αντηλιακό βοηθούν, η διατροφή μπορεί να παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Ποια είναι τα οκτώ τρόφιμα που συνδέονται με πιο σφριγηλό δέρμα, καλύτερα επίπεδα ενέργειας και τη νεανική λάμψη που αναζητούμε ολοένα και περισσότερο;

8 vegetarian τρόφιμα που χαρίζουν λάμψη και νεανικότητα

Η διατροφή μπορεί να κάνει περισσότερα για τη λάμψη της επιδερμίδας σας απ’ ό,τι το πιο εξειδικευμένο serum. Υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν τουλάχιστον δέκα χρόνια νεότεροι – με φωτεινό και υγιές δέρμα. Αν και η αντηλιακή προστασία και η κληρονομικότητα παίζουν ρόλο, υπάρχει ακόμη ένας κοινός παρονομαστής στους ανθρώπους που ακτινοβολούν: τα χορτοφαγικά τρόφιμα που βάζουν καθημερινά στο πιάτο τους.

Δεν είναι περίεργα συμπληρώματα διατροφής και μυστήρια σκευάσματα, αλλά απλά υλικά που θρέφουν τα κύτταρα και υποστηρίζουν τον οργανισμό από μέσα προς τα έξω. Ας δούμε οκτώ βασικά τρόφιμα που μπορούν να σας βοηθήσουν να φαίνεστε –και να νιώθετε – πιο νέοι.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χορτοφαγικής διατροφής

Η χορτοφαγική διατροφή έχει συσχετιστεί σταθερά με πολλά οφέλη για την υγεία. Είναι επίσης μια περιβαλλοντικά βιώσιμη επιλογή. Σύμφωνα με μελέτη του 2023 με τίτλο «Vegetarian and vegan diets: benefits and drawbacks», οι χορτοφαγικές δίαιτες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, διαβήτη, υψηλής αρτηριακής πίεσης, άνοιας και καρκίνου.

Ωστόσο, η μελέτη προειδοποιεί επίσης ότι οι χορτοφαγικές διατροφές που είναι χαμηλές σε βασικά θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη B12, ο σίδηρος ή περιέχουν πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο για ορισμένες ασθένειες.

Αντίστοιχα, άλλες πρόσφατες μελέτες προειδοποιούν ότι οι κακώς σχεδιασμένες χορτοφαγικές διατροφές – ειδικά όσες περιλαμβάνουν πολλά επεξεργασμένα υποκατάστατα κρέατος – μπορεί να οδηγήσουν σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών (όπως η B12, ο σίδηρος και το ιώδιο), μείωση της οστικής πυκνότητας και πιθανές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η καθοδήγηση από επαγγελματία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ισορροπίας.

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Μειωμένος κίνδυνος καρδιοπάθειας και διαβήτη Κίνδυνος για έλλειψη Β12, σιδήρου, ιωδίου και ψευδαργύρου Καλύτερος έλεγχος βάρους και λιπιδίων Πιθανή μείωση οστικής πυκνότητας Υποστηρίζει υγιές μικροβίωμα και μειώνει φλεγμονές Υπερκατανάλωση επεξεργασμένων vegan προϊόντων συνδέεται με κατάθλιψη Περιβαλλοντικά βιώσιμη επιλογή Απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και καθοδήγηση από ειδικό

Η λευκή σάρκα από το γλυκό φρούτο που είναι πλούσια σε ηλεκτρολύτες, φυτικές ίνες και κιτρουλίνη

1. Μούρα

Τα σμέουρα, τα raspberries, τα blackberries και οι φράουλες είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες και βιταμίνη C, υποστηρίζουν την παραγωγή κολλαγόνου και την ελαστικότητα του δέρματος. Με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, μειώνουν το οξειδωτικό στρες – το οποίο συνδέεται με τη γήρανση του δέρματος, τη θαμπάδα και τις λεπτές γραμμές. Τα κατεψυγμένα μούρα σε smoothies ή πρωινά γεύματα προσφέρουν εύκολη αντιοξειδωτική ενίσχυση.

2. Γλυκοπατάτες

Πλούσιες σε β-καροτένιο, πρόδρομο της βιταμίνης Α, οι γλυκοπατάτες υποστηρίζουν την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος και προάγουν μια φυσική λάμψη. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες που περιέχουν βοηθούν στη σταθεροποίηση της ενέργειας και μειώνουν την επιθυμία για ζάχαρη, προσφέροντας έμμεσα οφέλη στη διαύγεια του δέρματος.

3. Αβοκάντο

Το αβοκάντο περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά που κρατούν το δέρμα ενυδατωμένο και ελαστικό. Είναι επίσης καλή πηγή βιταμίνης Ε, η οποία προστατεύει τα κύτταρα του δέρματος από την οξειδωτική φθορά. Η τακτική κατανάλωση μπορεί να υποστηρίξει την υγρασία του δέρματος και σταθερά επίπεδα ενέργειας.

4. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Το σπανάκι και η λαχανίδα παρέχουν φυλλικό οξύ, σίδηρο, μαγνήσιο και βιταμίνες A και K. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν στην οξυγόνωση των ιστών του δέρματος και στη μείωση των φλεγμονών – και τα δύο απαραίτητα για υγιές, νεανικό δέρμα.

5. Ξηροί καρποί και σπόροι

Οι σπόροι τσία, ο λιναρόσπορος, τα καρύδια, τα αμύγδαλα και ο ηλιόσπορος είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ψευδάργυρο και σελήνιο. Αυτές οι ενώσεις βοηθούν στην επιδιόρθωση του δέρματος, μειώνουν τη φλεγμονή και ενισχύουν τα μαλλιά και τα νύχια. Μια μικρή καθημερινή ποσότητα αρκεί για ορατά οφέλη.

6. Ντομάτες

Η λυκοπίνη που περιέχουν οι ντομάτες βοηθά στην προστασία του δέρματος από την ηλιακή φθορά. Το μαγείρεμα ενισχύει την απορρόφηση της λυκοπίνης, κάνοντας τις σάλτσες και τις σούπες ωφέλιμες για την υγεία του δέρματος. Η θερμότητα ενισχύει τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες.

7. Πράσινο τσάι

Πλούσιο σε κατεχίνες, το πράσινο τσάι υποστηρίζει την ενυδάτωση και την ελαστικότητα του δέρματος, ενώ μειώνει τη φθορά από τις ελεύθερες ρίζες. Η τακτική κατανάλωση μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση του δέρματος και να μειώσει τα σημάδια πρηξίματος με την πάροδο του χρόνου.

8. Ζυμωμένα τρόφιμα

Το kimchi, το ξινολάχανο, η πάστα miso, το τέμπε και το φυτικό γιαούρτι προάγουν την υγεία του μικροβιώματος του εντέρου. Ένα ισορροπημένο έντερο συνδέεται με πιο καθαρό και ήρεμο δέρμα, λόγω της καλά τεκμηριωμένης σύνδεσης εντέρου-δέρματος.

Πηγές: VegOut, PubMed, PubMed Central, American College of Cardiology, PubMed Central, PubMed Central