Ο λόγος γίνεται φυσικά για το Grand Theft Auto VI, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε PlayStation 5 και XBOX Series X|S την 26η Μαΐου 2026.

Τα τρέιλερ του παιχνιδιού:

Ο Πάχτερ τόνισε ότι αναμένει το GTA 6 να κοστίζει 100 δολάρια όταν κυκλοφορήσει (περίπου 86 ευρώ), ενώ, αναμένεται να καταγράψει κέρση τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια σε συνολικά έσοδα κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Αναμένει, επίσης, ότι το GTA Online θα κάνει πλουσιότερη τη Rockstar Games κατά 500 εκατ. δολάρια κάθε χρόνο.

Ο αναλυτής εκτίμησε ακόμη ότι το GTA 6 θα κοστίσει συνολικά 1,5 δισ. δολάρια στη Rockstar. Μέχρι στιγμής, ούτε η Rockstar Games, αλλά ούτε η Take–Two έχουν αποκαλύψει πόσο κοστίζει η ανάπτυξη του GTA 6, ενώ, δεν έχουν αναφέρει πουθενά αν η τιμή του παιχνιδιού θα ανέρχεται στα 100 δολάρια.

