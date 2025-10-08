7 στρατηγικές ανάγνωσης για παιδιά με ΔΕΠΥ που μαθαίνουν να διαβάζουν

Για πολλά παιδιά με ΔΕΠΥ, το διάβασμα μπορεί να μοιάζει δύσκολο και κουραστικό. Η συγκέντρωση για αρκετή ώρα, η υπομονή και η κατανόηση του κειμένου συχνά απαιτούν διπλή προσπάθεια σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Αυτό μερικές φορές δημιουργεί εντάσεις και άγχος στο σπίτι. Ωστόσο, με τις σωστές προσεγγίσεις και λίγη δημιουργικότητα, η ώρα της ανάγνωσης μπορεί να μετατραπεί σε μια ευχάριστη, χαλαρή και ενισχυτική εμπειρία για γονείς και παιδιά.

Διαβάστε μαζί

Ακόμη κι αν το παιδί σας έχει ήδη αρχίσει να διαβάζει μόνο του, αφιερώστε χρόνο για να του διαβάζετε φωναχτά. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει καλύτερα τις λέξεις και την πλοκή της ιστορίας, αποκτά σιγουριά και νιώθει πιο έτοιμο να προσπαθήσει κι εκείνο. Μπορείτε να ξεκινήσετε με λίγες μόνο προτάσεις, δίνοντάς του βοήθεια στις δύσκολες λέξεις. Έπειτα αφήστε το να τις ξαναδιαβάσει. Σιγά-σιγά, αυξήστε την ποσότητα κειμένου ώστε να εξασκείται και να κερδίζει περισσότερη ανεξαρτησία στο διάβασμα.

Η κίνηση βοηθάει στη συγκέντρωση

Για πολλά παιδιά με ΔΕΠΥ, η κίνηση δεν είναι εμπόδιο αλλά εργαλείο συγκέντρωσης. Δεν χρειάζεται να κάθονται τελείως ακίνητα – οι μικρές κινήσεις τα βοηθούν να κρατούν την προσοχή τους.

Μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικές στάσεις: διάβασμα στο πάτωμα, καθισμένοι σε μαξιλάρι ή ακόμη και σε πιο ασυνήθιστες θέσεις που τα κάνουν να νιώθουν άνετα. Επίσης, μια μικρή «εκτόνωση» πριν το διάβασμα , όπως λίγο τρέξιμο, παιχνίδι ή χορός, συχνά τα βοηθά να χαλαρώσουν και να συγκεντρωθούν πιο εύκολα.

Επιλέξτε θέματα που αγαπά

Όταν το διάβασμα συνδέεται με τα ενδιαφέροντα του παιδιού, μετατρέπεται σε διασκέδαση! Αν λατρεύει τα ζώα, το ποδόσφαιρο ή τη μουσική , αναζητήστε βιβλία, περιοδικά ή άρθρα γύρω από αυτά τα θέματα. Ακόμη και τα κόμικς, τα ανέκδοτα ή οι εφημερίδες είναι εξαιρετικές επιλογές που το βοηθούν να καλλιεργήσει τη σχέση του με την ανάγνωση με τρόπο που το ευχαριστεί.

Κάντε την ανάγνωση παιχνίδι

Η μάθηση δεν χρειάζεται να μοιάζει με «υποχρέωση» – μπορεί να γίνει ένα ευχάριστο παιχνίδι:

Φτιάξτε καρτελάκια με λέξεις και κρύψτε τα στο σπίτι σαν θησαυρό για να τα ανακαλύψει.

και κρύψτε τα στο σπίτι σαν θησαυρό για να τα ανακαλύψει. Ζητήστε του να βρει όσο πιο γρήγορα μπορεί ένα γράμμα ή μια λέξη μέσα στο βιβλίο .

όσο πιο γρήγορα μπορεί ένα γράμμα ή μια λέξη μέσα στο βιβλίο . Δοκιμάστε παιχνίδια μνήμης με αγαπημένες λέξεις ή εικόνες.

Όσο πιο χαρούμενη είναι η διαδικασία, τόσο πιο θετική θα γίνεται και η σχέση του παιδιού με το διάβασμα.

Αξιοποιήστε τα audiobooks και το διαδίκτυο

Η τεχνολογία μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια για πιο ευχάριστη ανάγνωση. Τα audiobooks , τα ψηφιακά βιβλία και οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες βοηθούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με νέες λέξεις, να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία και να κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον τους.

Η ακρόαση ιστοριών, σε συνδυασμό με την εικόνα ή το κείμενο, ενισχύει το λεξιλόγιο, καλλιεργεί τη φαντασία και βοηθάει στην ανάπτυξη της συγκέντρωσης. Παράλληλα, κάνει την εμπειρία της ανάγνωσης πιο διασκεδαστική, αφού το παιδί δεν βασίζεται μόνο στο γραπτό λόγο αλλά «ταξιδεύει» μέσα από ήχους και αφήγηση.

Δημιουργήστε μια ρουτίνα

Επιλέξτε την ώρα που ταιριάζει καλύτερα στο παιδί σας – το πρωί που έχει περισσότερη ενέργεια ή το βράδυ σε μια πιο χαλαρή διάθεση. Κρατήστε τις στιγμές ανάγνωσης σύντομες και ευχάριστες, ώστε να μη νιώσει πίεση. Ένα χρονόμετρο ή μια μικρή ανταμοιβή μπορούν να το ενθαρρύνουν.

Μην παραλείπετε την ενθάρρυνση: ακόμα κι αν διάβασε μόνο μία πρόταση, πείτε του πόσο υπερήφανοι είστε. Η επιβράβευση της προσπάθειας είναι το κλειδί.

Ζητήστε υποστήριξη

Αν αισθάνεστε ότι τα κείμενα που διαβάζει το παιδί είναι είτε πολύ απαιτητικά είτε υπερβολικά απλά, απευθυνθείτε στον/στην δάσκαλο/α του. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκεί για να σας στηρίξουν και να προσαρμόσουν την ύλη στις ανάγκες του παιδιού.

Το σημαντικότερο είναι να παραμείνει η ανάγνωση μια ευχάριστη εμπειρία. Με μικρά βήματα, λίγη κίνηση και συνεχή ενθάρρυνση, το διάβασμα μπορεί να μετατραπεί σε μια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια.

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/ekpaideysi/story/157926/7-stratigikes-anagnosis-gia-paidia-me-depy-pou-mathainoun-na-diavazoun