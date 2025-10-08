1 κοτόπουλο

4 πατάτες σε χοντρές ροδέλες

5 πιπεριές κέρατο

1 μεγάλο κρεμμύδι σε ροδέλες

3 σκελίδες σκόρδο

150 με 200 γρ. κεφαλοτύρι σε κύβους

μπόλικο αλατοπίπερο

θυμάρι

μουστάρδα

φυτικά ελαία άριστον

λαδόκολλα

αλουμινόχαρτο

Εκτέλεση: