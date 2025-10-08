Μια εύκολη συνταγούλα που θα σας ενθουσιάσει…
Υλικά :
1 κοτόπουλο
4 πατάτες σε χοντρές ροδέλες
5 πιπεριές κέρατο
1 μεγάλο κρεμμύδι σε ροδέλες
3 σκελίδες σκόρδο
150 με 200 γρ. κεφαλοτύρι σε κύβους
μπόλικο αλατοπίπερο
θυμάρι
μουστάρδα
φυτικά ελαία άριστον
λαδόκολλα
αλουμινόχαρτο
Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε καλά και πλένουμε το κοτόπουλο. Ανοίγουμε ένα μεγάλο σταυρό με αλουμινόχαρτο και από πάνω ένα ίδιο σταυρό με λαδόκολλα. Ακουμπάμε επάνω στην λαδόκολλα τις πατάτες, τις πιπεριές, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και το κεφαλοτύρι. Αλατοπιπερώνετε και ρίχνετε και θυμάρι ή αν θέλετε ρίγανη. Πάνω σε όλα αυτά ακουμπάτε το κοτόπουλο αλατοπιπερομένο. και αυτό και αλειμμένο με την μουστάρδα και άριστον. Μέσα στην κοιλιά του κοτόπουλου βάζουμε κρεμμύδι σκόρδο και πιπεριά και κεφαλοτύρι. Κλείνουμε προσεκτικά πρώτα με την λαδόκολλα και στην συνέχεια με το αλουμινόχαρτο. Τοποθετούμε το δεματάκι μας σε ένα ταψί που να μην είναι μεγαλύτερο από το δέμα μας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο μια ώρα και 30 λεπτά στους 180 με 200 βαθμούς. Ανοίγουμε το δεματάκι μας και ψήνουμε ακόμα 15 με 20 λεπτάκια να πάρει χρώμα το φαγάκι μας.
