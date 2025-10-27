Η Αθήνα δεν είναι μόνο Ακρόπολη, Πλάκα και μουσεία. Στην καρδιά της πόλης, μπροστά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, υπάρχει ένα μοναδικό θέαμα που συνδυάζει ιστορία, παράδοση και συμβολισμό: η αλλαγή φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι Εύζωνες, οι επίλεκτοι στρατιώτες της Προεδρικής Φρουράς, εντυπωσιάζουν με την αυστηρή πειθαρχία και τις χαρακτηριστικές κινήσεις τους. Η τελετή πραγματοποιείται κάθε ώρα της ημέρας και της νύχτας, όμως η πιο εντυπωσιακή στιγμή είναι η Κυριακή στις 11:00 το πρωί, όταν όλη η φρουρά παρατάσσεται με τη συνοδεία της στρατιωτικής μπάντας.

Γιατί αξίζει να το δείτε

Οι στολές των Ευζώνων, με τα τσαρούχια με τις φούντες και τα παραδοσιακά γιλέκα, είναι έργα τέχνης που κουβαλούν αιώνες ιστορίας.

Η τελετή προσελκύει ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, που συχνά συγκινούνται από το σεβασμό και τον συμβολισμό της.

Είναι μια εμπειρία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και δίνει στους επισκέπτες μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ταυτότητα.

Travel tip

Αν θέλετε να απολαύσετε την αλλαγή φρουράς, φροντίστε να βρεθείτε στο Σύνταγμα λίγα λεπτά νωρίτερα για να πιάσετε καλή θέση. Η Κυριακή είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, όμως και οι καθημερινές τελετές έχουν τη δική τους αυθεντική γοητεία.

📍 Location: Σύνταγμα, Αθήνα – μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

⏰ Ώρα: Κάθε ώρα, με κορύφωση την Κυριακή στις 11:00

Η αλλαγή φρουράς στο Σύνταγμα είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να λείπει από καμία επίσκεψη στην Αθήνα κι αξίζει να ζήσεις έστω μία φορά στη ζωή σου. Μια στιγμή που ενώνει παράδοση, τιμή και ταξιδιωτική μαγεία στην πιο ζωντανή πλατεία της χώρας.