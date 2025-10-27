Ένα άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε στον Ισημερινό, όπου μία 32χρονη σκότωσε τη 49χρονη μητέρα της και στη συνέχεια αφού τεμάχισε τη σορό της, έκρυψε μέλη του σώματος σε ένα πλυντήριο ρούχων και έναν κάδο απορριμμάτων στο σπίτι, παίζοντας θέατρο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να συγκαλύψει το έγκλημα και να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η 49χρονη δηλώθηκε αγνοούμενη από την οικογένειά της, καθώς τελευταία φορά την είσα στις 6 Οκτωβρίου σε οικογενειακή συγκέντρωση.

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία έψαξε το σπίτι όπου ζούσαν η μητέρα και η κόρη και βρήκε διαμελισμένα λείψανα μέσα σε ένα πλυντήριο ρούχων και έναν κάδο απορριμμάτων, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα της αγνοούμενης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η κόρη παρείχε στην αστυνομία αρκετά βίντεο στα οποία ισχυριζόταν ότι η μητέρα της ήταν ακόμα ζωντανή και ήλπιζε να τερματίσει την έρευνα.

Ένα βίντεο έδειχνε ακόμη και αυτόν που φαινόταν να είναι η μητέρα να λέει στην αστυνομία: «Είμαι καλά». Ωστόσο, η εγκληματολογική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι αυτά τα βίντεο δημιουργήθηκαν τεχνητά και είχαν σκοπό να παραπλανήσουν τους ερευνητές.

Ο διευθυντής της Εθνικής Διεύθυνσης Διερεύνησης Βίαιων Ανθρωποκτονιών και Σοβαρών Εγκλημάτων του Ισημερινού, δήλωσε ότι η κόρη είχε νοικιάσει ένα σπίτι παριστάνοντας τη μητέρα της για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμα έξω. «Μπήκε φορώντας τα ρούχα της μητέρας της και άλλαξε ξανά στα δικά της ρούχα όταν έφυγε, προσπαθώντας να κρύψει πού βρίσκεται», είπε.

Η 32χρονη ομολόγησε τελικά υπό το βάρος των στοιχείων που συγκέντρωσε η αστυνομία, δέκα ημέρες αργότερα ότι σκότωσε τη μητέρα της. Είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι το έγκλημα είχε ως κίνητρο μια οικονομική διαμάχη, αλλά η αστυνομία δεν αποκλείει άλλους πιθανούς παράγοντες και επί του παρόντος διερευνά το κινητό της τηλέφωνο και τα σχετικά δεδομένα.

Η κόρη χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ψυχρή, υπολογιστική και χειριστική, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματά της

