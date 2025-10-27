Στις αρχές παραδόθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) οπου φέρεται να είναι οείναι ένας 52χρονος άνδρας, μακρινός συγγενής του κατηγορουμένου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το neakriti ο 23χρονος που είναι ανιψιός ξαδέλφου του 52χρονου θύματος παραδόθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, λίγο μετά τις 14.00, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Aυτόπτες μάρτυρες του φονικού περιγράφουν τις στιγμές που ακολούθησαν. «Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωθιές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, από εκεί από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις αλλά καταλάβαμε πως ήταν τελειωμένα τα πράγματα» περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο zarpanews.gr.

Από τη μεριά της η κυρία Μίρα, κάτοικος του χωριού τονίζει πως εκείνη την ώρα εργαζόταν όταν άκουσε τον πανζουρλισμό. Και εκείνη είδε το θύμα πεσμένο κάτω, ανάσκελα, να προσπαθούν να τον επαναφέρουν.

Πώς έγινε η δολοφονία

Η ένταση που σημειώθηκε ανάμεσα στον 23χρονο και το 51χρονο θύμα κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για το περιστατικό της Κυριακής. Oπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες είχαν έναν σύντομο αλλά έντονο διάλογο πριν από το συμβάν, κατά τον οποίο οι τόνοι ανέβηκαν.

Ο 23χρονος φέρεται να πυροβόλησε τον 51χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταρρεύσει θανάσιμα τραυματισμένος. Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται, ενώ ο δικηγόρος του δήλωσε ότι υπάρχει πρόθεση ο πελάτης του να παραδοθεί.