Αν η μόδα και η μουσική είχαν ένα κοινό σημείο συνάντησης, θα ήταν σίγουρα η Peggy Gou και η συλλογή με τις τσάντες της που δεν σταματά να μας εντυπωσιάζει.

ΗΚορεάτισσα DJ, παραγωγός και επιχειρηματίας έχει καταφέρει να καθιερωθεί όχι μόνο πίσω από τα decks των μεγαλύτερων φεστιβάλ, αλλά και στις πρώτες σειρές των επιδείξεων μόδας. Με στυλ που συνδυάζει streetwear coolness και high fashion φινέτσα, η Peggy Gou έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο fashion girl , λατρεμένο από τα μεγαλύτερα brands και ακολουθείται από χιλιάδες fashion lovers παγκοσμίως.

Η σχέση της με τη μόδα δεν περιορίζεται σε εμφανίσεις με couture σύνολα. Είναι γνωστή για τις τολμηρές, πολλές φορές εκκεντρικές, επιλογές της στα αξεσουάρ. Και όταν λέμε αξεσουάρ, εννοούμε τσάντες. Από τις πιο περιζήτητες limited edition μέχρι εκείνες που μοιάζουν με… παιχνίδια, η συλλογή της Peggy Gou δεν σταματά να εντυπωσιάζει.

Η Peggy Gou και οι τσάντες από την συλλογή της που έχουν τη δική τους προσωπικότητα

Κάνοντας scroll στο Instagram της ή παρατηρώντας τις street style εμφανίσεις της, δεν μπορείς να αγνοήσεις τις ιδιαίτερες τσάντες που επιλέγει να φορά. Δεν είναι απλώς statement κομμάτια αλλά πολλές φορές έργα τέχνης, γεμάτα χιούμορ, χρώμα και χαρακτήρα. Πάμε να δούμε μερικές από τις πιο περίεργες/εκκεντρικές αλλά και ακαταμάχητα stylish τσάντες της.

Louis Vuitton τσάντα-αστακός: Ένα κομμάτι που προκαλεί εντύπωση, θυμίζοντας περισσότερο έργο μοντέρνας τέχνης παρά αξεσουάρ. Και όμως, στα χέρια της Peggy δείχνει απολύτως… φυσιολογικό.

Ποια είναι η Peggy Gou & γιατί όταν δεν είναι στα decks κρατάει τσάντες που κοστίζουν μία περιουσία;

@peggygou_

Mini τσάντα σε σχήμα χελώνας: Μια γλυκιά, παιχνιδιάρικη επιλογή που επιβεβαιώνει την αγάπη της για τα αξεσουάρ με χαρακτήρα.

@peggygou_

Σίγουρα η πιο μικρή Bottega Veneta τσάντα που έχεις δει ποτέ, σε hot red χρώμα: Τόσο μικρή που σχεδόν δεν χωράει τίποτα, εκτός από το statement που κάνει.

@peggygou_

Μια Louis Vuitton mini shoulder τσάντα – limited σχέδιο denim με κεράσια: Από τη θρυλική συνεργασία με τον Takashi Murakami, αυτό το κομμάτι είναι πλέον συλλεκτικό και σπάνιο, και η Peggy το φορά σαν να βγήκε μόλις από πασαρέλα του 2005.

Mια chanel, mini φάκελος σε λουστρίνι, μαύρο και πράσινο: Ένα διαχρονικό κομμάτι με edgy λεπτομέρειες, που παντρεύει την κομψότητα με το νεανικό στυλ.

Fashion & music Queen στο Instagram

Το Instagram της, είναι απλά ένα προφίλ γεμάτο με fashion στιγμές, συνεργασίες με τα μεγαλύτερα luxury brands, backstage photos και φυσικά… τις τσάντες της. Με κάθε της εμφάνιση, η Peggy Gou μας αποδεικνύει πως η μόδα είναι μια ακόμα μορφή έκφρασης, όπως και η μουσική για την ίδια. Και κάπως έτσι, γίνεται η απόλυτη έμπνευση για όσους αγαπούν και τα δύο.