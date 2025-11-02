Το όνομα της; PĒLION Natural Luxury.

Ένα brand που ξεκίνησε από το Βόλο, με έμπνευση τη φύση του Πηλίου, το κατσικίσιο γάλα και τα βότανα της ελληνικής γης. Και τώρα, μπαίνει δυναμικά στο παγκόσμιο χάρτη της φυσικής ομορφιάς.

Από το Πήλιο στα φώτα του Ντουμπάι

Η ιστορία της PĒLION ξεκινά σε ένα μικρό εργαστήριο, εκεί όπου η ελληνική παράδοση συνάντησε τη σύγχρονη κοσμητολογία.

Μετά από έξι χρόνια έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γεννήθηκε η πρώτη φόρμουλα: μια κρέμα προσώπου με κατσικίσιο γάλα, τόσο αγνή και αποτελεσματική που άλλαξε την έννοια της φυσικής πολυτέλειας.

Από τότε, η εταιρεία εξελίχθηκε σε ένα ολιστικό brand περιποίησης, με σειρές για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ανδρική φροντίδα και νεανικό skincare. Κοινός παρονομαστής; Η καθαρότητα, η ελληνική ψυχή και η επιστημονική προσέγγιση.

Το περίπτερο που έγινε talk of the fair

Στο Dubai, η PĒLION παρουσίασε τις signature σειρές της μέσα σε ένα περίπτερο που μύριζε Ελλάδα: λευκό, φυσικό, με earthy-luxury αισθητική και ατμόσφαιρα που ξεχώρισε ανάμεσα σε εκατοντάδες διεθνή brands.

Αγοραστές, διανομείς και beauty experts από όλο τον κόσμο σταμάτησαν για να μάθουν τι είναι αυτό το ελληνικό brand που όλοι φωτογράφιζαν.

Κι όταν έμαθαν ότι τα προϊόντα είναι 100% φυσικά, cruelty-free, βασισμένα σε κατσικίσιο γάλα και φυτικά εκχυλίσματα, εντυπωσιάστηκαν ακόμη περισσότερο.

Το μυστικό της επιτυχίας

Δεν είναι τυχαίο ότι η PĒLION προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον.

Συνδυάζει ελληνική παράδοση, clean beauty τεχνολογία και design που θυμίζει high-end luxury brands.

Κάθε προϊόν είναι μια ιστορία ευζωίας, από τα face serums και τα body oils μέχρι τις teen σειρές “OMG!”.

Η φιλοσοφία είναι απλή αλλά δυνατή:

Η ομορφιά είναι στη φύση μας.

Από την Ελλάδα για όλο τον κόσμο

Στο Ντουμπάι, η ομάδα της PĒLION έκλεισε σημαντικές συνεργασίες και έθεσε τα θεμέλια για την παρουσία της σε πάνω από 20 χώρες, αποδεικνύοντας ότι ένα ελληνικό brand μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Η στιγμή που το Πήλιο έγινε trend

Φωτογραφίες από το περίπτερο, οι παρουσιάσεις προϊόντων, τα χαμόγελα της ομάδας, όλα συνθέτουν μια ιστορία επιτυχίας που ξεκίνησε από έναν τόπο μαγικό.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: