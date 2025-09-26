Η συγκεκριμένη παραλία έχει άμμο, αρκετές πέτρες, ψιλό πετραδάκι και καθαρά, γαλαζοπράσινα νερά
Η παραλία της Λύρης βρίσκεται σε απόσταση 3 χλμ. από τον Μορτιά, στους πρόποδες του ομώνυμου πηλιορείτικου οικισμού. Απέχει 10 χλμ. από το Προμύρι και 65 χλμ. από τον Βόλο. Ο οικισμός ιδρύθηκε από τους κατοίκους του γειτονικού Προμυρίου, έπειτα από σφαγή που δέχτηκαν οι κάτοικοί του.
Η συγκεκριμένη παραλία έχει άμμο, αρκετές πέτρες, ψιλό πετραδάκι και καθαρά, γαλαζοπράσινα νερά. Δεν υπάρχουν υποδομές για ομπρέλες και ξαπλώστρες , για αυτό προμηθευτείτε τα απαραίτητα, μιας και αξίζει να την επισκεφθείτε.
Αν βρεθείτε στη Λύρη στις 23 Αυγούστου, θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε και ευχάριστες στιγμές στο πανηγύρι που διοργανώνεται προς τιμήν της γιορτής της εκκλησίας της Παναγίας.
Βέβαια, στον οικισμό της Λύρης μπορείτε να ευχαριστηθείτε τις διακοπές σας, επιλέγοντας να μείνετε σε κάποιο από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα που διαθέτει και να φάτε στην ταβέρνα της περιοχής.
