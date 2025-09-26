Η παραλία της Λύρης βρίσκεται σε απόσταση 3 χλμ. από τον Μορτιά, στους πρόποδες του ομώνυμου πηλιορείτικου οικισμού. Απέχει 10 χλμ. από το Προμύρι και 65 χλμ. από τον Βόλο. Ο οικισμός ιδρύθηκε από τους κατοίκους του γειτονικού Προμυρίου, έπειτα από σφαγή που δέχτηκαν οι κάτοικοί του.

Η συγκεκριμένη παραλία έχει άμμο, αρκετές πέτρες, ψιλό πετραδάκι και καθαρά, γαλαζοπράσινα νερά. Δεν υπάρχουν υποδομές για ομπρέλες και ξαπλώστρες , για αυτό προμηθευτείτε τα απαραίτητα, μιας και αξίζει να την επισκεφθείτε.

Συνιστάται για εναλλακτικό τουρισμό. Για τους φίλους της πεζοπορίας, υπάρχουν πολλά παλιά μονοπάτια, ανοιγμένα από την τοπική ομάδα “Φίλοι των Καλντεριμίων Νότιου Πηλίου”. Η παραλία της Λύρης προσφέρεται, επίσης, για διάφορα θαλάσσια σπορ, όπως surfing, καγιάκ κ.ά. Η παραλία είναι γνωστή για τα υπόγεια ρέματα που έχει.

Αν βρεθείτε στη Λύρη στις 23 Αυγούστου, θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε και ευχάριστες στιγμές στο πανηγύρι που διοργανώνεται προς τιμήν της γιορτής της εκκλησίας της Παναγίας.

Βέβαια, στον οικισμό της Λύρης μπορείτε να ευχαριστηθείτε τις διακοπές σας, επιλέγοντας να μείνετε σε κάποιο από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα που διαθέτει και να φάτε στην ταβέρνα της περιοχής.

