Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Βόλου η είδηση του θανάτου της 48χρονης Αφροδίτης Γιωτάκη. Η άτυχη γυναίκα έφυγε από τη ζωή σήμερα, νοσηλευόμενη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, σκορπίζοντας οδύνη στην οικογένειά της και σε όσους τη γνώριζαν.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Σάββατο, στις 11:30 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στη Νέα Ιωνία. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο, μέσα σε βαρύ κλίμα συγκίνησης.

Η απώλεια της Αφροδίτης Γιωτάκη σε ηλικία μόλις 48 ετών βυθίζει στο πένθος τον Βόλο, υπενθυμίζοντας για ακόμη μια φορά τη σκληρότητα της ζωής όταν κόβεται τόσο πρόωρα το νήμα της.

ΠΗΓΗ: thenewspaper.gr