Για συνεκμετάλλευση στη Μεσόγειο έκανε λόγο ο Ταγίπ Ερντογάν στο αεροπλάνο της επιστροφής από τη Νέα Υόρκη υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί με τους γείτονές της με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους (καζάν-καζάν).

Ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και οι κοινές ασκήσεις των ναυτικών δυνάμεών μας στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια διακοπής είναι συγκεκριμένοι δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα.

Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε αυτούς τους τομείς συνεργασίας. Η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία όσον αφορά τα δικαιώματα ή την κυριαρχία οποιουδήποτε. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα.

Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα λάβουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους (καζάν-καζάν). Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί ανακατατάξεις στην περιοχή. Η Τουρκία έχει πλέον φωνή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι μια δύναμη λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης».

«Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί»

Για το Κυπριακό, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι: «η στάση και η πολιτική μας όσον αφορά την Κύπρο είναι σαφής. Το ζήτημα της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας επαναφέρει στις συζητήσεις για την ομοσπονδία με λογοπαίγνια.

Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το έχουμε ήδη δηλώσει σαφώς στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλάβαμε τη θέση μας εκεί και την δηλώσαμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε ότι αυτή η στάση θα αλλάξει.

Θέλουμε οι εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να είναι ευοίωνες. Πιστεύουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα κάνει τη σωστή και πιο κατάλληλη επιλογή. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυητής, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τους Τουρκοκυπρίους αδελφούς και αδελφές μας».

