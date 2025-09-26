Η Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο ξεκίνησε δυναμικά και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε μαζί τις νέες τάσεις και τις νέες συλλογές για την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν – και φυσικά τα looks στους δρόμους της Ιταλικής πόλης που είναι αναμφίφολα η πρωτεύουσα της μόδας.

ΗΕβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ξεκίνησε επίσημα και το fashion crowd έχει κατακλύσει την πόλη της μόδας με ανανεωμένη ενέργεια, φωτογραφικές μηχανές και βλέμματα γεμάτα προσδοκίες. Η σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 (SS26) έχει ήδη κάνει δυναμικό άνοιγμα, και οι πρώτες συλλογές που παρουσιάστηκαν δίνουν το στίγμα για το τι μέλλει γενέσθαι.

Μιλάμε, φυσικά, για μια από τις πιο σημαντικές εβδομάδες μόδας παγκοσμίως καθώς το Μιλάνο πάντα καταφέρνει να ισορροπήσει τέλεια ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και τη ριζοσπαστική δημιουργικότητα.

Tα street style looks από το show Alberta Ferretti, με πρωταγωνιστές το κόκκινο και το μαύρο για την πρώτη μέρα του MFW.

Milano, street style – Μαύρο maxi satin dress με lace λεπτομέρεια στο τελείωμα Mattia Arioli/launchmetrics.com/spotlight

Κόκκινο short παλτό με ζώνη και γιακά Mattia Arioli/launchmetrics.com/spotlight

Μαύρο φόρεμα με leather αξεσουάρ. Safe but Gold Mattia Arioli/launchmetrics.com/spotlight

H Έβελυν Καζαντζόγλου ανάμεσα στις fashionistas στο Μιλάνο με ένα υπέροχο αέρινο παντελόνι σε έντονο κόκκινο και ένα παλτό με μανίκια-κάπα στο ίδιο χρώμα. Αυτό που έκανε το look της να ξεχωρίσει ήταν τα μπορντό αξεσουάρ (γάντια, γυαλιά και τσάντα) που δημιούργησαν ένα fashion-forward αποτέλεσμα. Mattia Arioli/launchmetrics.com/spotlight

Classy total black φόρεμα με ψηλές μπότες, leather τσάντα και μαύρα γυαλιά. Mattia Arioli/launchmetrics.com/spotlight

Black & Red combo – σε ένα mini φόρεμα με κόκκινο print. Francesca Babbi/launchmetrics.com/spotlight

Το vibe στο Μιλάνο είναι ξεκάθαρο: η μόδα είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Μετά από χρόνια προκλήσεων, η δημιουργικότητα εκφράζεται με θάρρος και θεατρικότητα μέσα από το μαύρο, αλλά και ουσία μέσα από το κόκκινο χρώμα. Ανυπομονούμε να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η εβδομάδα και αν οι προσδοκίες θα ξεπεραστούν για ακόμη μια φορά.

Stay tuned – η SS26 μόλις ξεκίνησε.

