Η Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο ξεκίνησε δυναμικά και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε μαζί τις νέες τάσεις και τις νέες συλλογές για την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν – και φυσικά τα looks στους δρόμους της Ιταλικής πόλης που είναι αναμφίφολα η πρωτεύουσα της μόδας.
ΗΕβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ξεκίνησε επίσημα και το fashion crowd έχει κατακλύσει την πόλη της μόδας με ανανεωμένη ενέργεια, φωτογραφικές μηχανές και βλέμματα γεμάτα προσδοκίες. Η σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 (SS26) έχει ήδη κάνει δυναμικό άνοιγμα, και οι πρώτες συλλογές που παρουσιάστηκαν δίνουν το στίγμα για το τι μέλλει γενέσθαι.
Μιλάμε, φυσικά, για μια από τις πιο σημαντικές εβδομάδες μόδας παγκοσμίως καθώς το Μιλάνο πάντα καταφέρνει να ισορροπήσει τέλεια ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και τη ριζοσπαστική δημιουργικότητα.
Tα street style looks από το show Alberta Ferretti, με πρωταγωνιστές το κόκκινο και το μαύρο για την πρώτη μέρα του MFW.
Το vibe στο Μιλάνο είναι ξεκάθαρο: η μόδα είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Μετά από χρόνια προκλήσεων, η δημιουργικότητα εκφράζεται με θάρρος και θεατρικότητα μέσα από το μαύρο, αλλά και ουσία μέσα από το κόκκινο χρώμα. Ανυπομονούμε να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η εβδομάδα και αν οι προσδοκίες θα ξεπεραστούν για ακόμη μια φορά.
Stay tuned – η SS26 μόλις ξεκίνησε.
