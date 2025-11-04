Νεαρός Λαρισαίος μανάβης που διατηρεί γνωστό κατάστημα στο κέντρο της πόλης πήγε στο The Voice και τα κατάφερε περίφημα.

Ο 34χρονος Πασχάλης Κρίγκας τραγούδησε το «Φως» του Γιάννη Κότσιρα και κατάφερε να εντυπωσιάσει από νωρίς την Έλενα Παπαρίζου και λίγα λεπτά αργότερα και τον Χρήστο Μάστορα, καθώς ήταν οι δύο coaches που γύρισαν τις καρέκλες τους στο άκουσμα της φωνής του Πασχάλη.

Μάλιστα η Παπαρίζου που ως γνωστόν έλκει την καταγωγή της από το Μουζάκι Καρδίτσας, τον καλωσόρισε ως συμπατριώτη της τονίζοντας ότι διατηρεί δεσμούς με τη Λάρισα καθώς όπως είπε έχει σόι στην πόλη.

Μάλιστα αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Πασχάλης την επέλεξε για να πάει στην ομάδα της αφού όπως είπε επέλεξε… πατριωτικά.