2 στους 3 γονείς ομολογούν ότι οι οθόνες περιορίζουν τις οικογενειακές στιγμές

Στην καθημερινότητα του 2025, οι οθόνες είναι παντού – από την πρωινή ενημέρωση μέχρι το βραδινό χαλάρωμα. Όμως πόσο μας κοστίζει αυτή η συνήθεια σε οικογενειακό χρόνο; Η τελευταία παγκόσμια έρευνα της Qustodio έρχεται να απαντήσει, αποκαλύπτοντας ότι τα smartphones και οι υπολογιστές επηρεάζουν σημαντικά τη δυναμική μέσα στο σπίτι.

Οι οθόνες κλέβουν χρόνο από την οικογένεια

Σχεδόν 7 στους 10 γονείς (69,8%) δηλώνουν ότι οι οθόνες τους αποσπούν την προσοχή από τον ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά.

18,2% παραδέχονται ότι συμβαίνει «συχνά»
Μόνο 6,9% λένε «ποτέ»

Μάλιστα, οι νεότεροι γονείς φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο: στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, 22,3% δηλώνουν ότι αποσπώνται συχνά, έναντι μόλις 14,6% στην ομάδα 55-65 ετών.

Πόσο βλάπτουν οι οθόνες την όραση των παιδιών;

Καβγάδες για το screen time

Οι οθόνες δεν είναι μόνο απόσπαση προσοχής αλλά και αιτία εντάσεων.

49% των οικογενειών τσακώνονται για το screen time σε εβδομαδιαία ή καθημερινή βάση.

Οι περισσότεροι (33,8%) λένε ότι οι διαφωνίες εμφανίζονται «μερικές φορές», ενώ 15,6% ανέφεραν ότι υπάρχουν «συχνά».

Οι γονείς δυσκολεύονται να βάλουν όρια στον εαυτό τους

Δεν είναι μόνο τα παιδιά που χρειάζονται έλεγχο. Το 47,6% των γονιών παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον δικό του χρόνο μπροστά στην οθόνη, όμως μόλις 1 στους 4 χρησιμοποιεί κάποια εφαρμογή ή στρατηγική για να περιορίσει τη χρήση.

Πώς προσπαθούν οι γονείς να διαχειριστούν την τεχνολογία

Η έρευνα δείχνει ότι η πλειοψηφία των γονιών προσπαθεί να βρει ισορροπία μέσα από συνδυασμό μεθόδων:

6,3% το βρίσκουν «πολύ δύσκολο»
42,6% δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα να θέσουν όρια

Οθόνες και παιδιά: Πώς επηρεάζουν την όραση και τον εγκέφαλό τους;- Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Οι πιο δημοφιλείς στρατηγικές:

47% συζητούν τακτικά με τα παιδιά για τους κινδύνους του διαδικτύου

36% χρησιμοποιούν timer ή προγράμματα
33% αξιοποιούν εργαλεία γονικού ελέγχου
Μόλις 12% δεν ακολουθούν καμία στρατηγική

αξιοποιούν εργαλεία γονικού ελέγχου Μόλις 12% δεν ακολουθούν καμία στρατηγική

Λύσεις για έναν πιο ισορροπημένο ψηφιακό κόσμο

Η Qustodio προτείνει πρακτικές συμβουλές για να επαναφέρουμε την ισορροπία:

Συνειδητή χρήση: αναρωτηθείτε πριν πιάσετε το κινητό – «Γιατί το χρησιμοποιώ τώρα;»

καθιερώστε συγκεκριμένες ώρες χωρίς συσκευές. Οθόνη ως κοινή εμπειρία: δείτε μια ταινία ή παίξτε ένα παιχνίδι μαζί.

δείτε μια ταινία ή παίξτε ένα παιχνίδι μαζί. Ανοιχτός διάλογος : μιλήστε για τα καλά και τα κακά της τεχνολογίας ώστε τα παιδιά να νιώθουν ότι μπορούν να ζητήσουν καθοδήγηση.

Έρευνα: Τα παιδιά δεν είναι εθισμένα στο κινητό, είναι παγιδευμένα στην έλλειψη ελευθερίας

Η έρευνα καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα: η τεχνολογία ήρθε για να μείνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να «κλέβει» τον χρόνο που μας φέρνει πιο κοντά. Με μικρές, σταθερές αλλαγές και συμμετοχή όλης της οικογένειας, μπορούμε να μετατρέψουμε τον ψηφιακό χρόνο σε ευκαιρία σύνδεσης – όχι αποξένωσης .

