Ένας ειδικός προειδοποιεί πως μια ανεπαίσθητη μυρωδιά στο υπνοδωμάτιο τις πρώτες πρωινές ώρες μπορεί να είναι ένδειξη προσβολής από κοριούς. Μάθε πώς να το αναγνωρίζεις και τι να κάνεις.

Οι κοριοί αποτελούν έναν εφιάλτη για κάθε νοικοκυριό με την ανίχνευσή τους να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ενώ πολλοί αναζητούν ορατά σημάδια, όπως τσιμπήματα ή την παρουσία των ίδιων των εντόμων, ένας ειδικός αποκαλύπτει έναν λιγότερο γνωστό αλλά κρίσιμο δείκτη: μια περίεργη οσμή που μπορεί να υποδηλώνει σοβαρή προσβολή από κοριούς. Ανακαλύψτε τα κρυφά σημάδια που μαρτυρούν την παρουσία αυτών των μικροσκοπικών εισβολέων, όταν βρίσκεστε σε βαθύ ύπνο.

Ένας ειδικός στην καταπολέμηση παρασίτων προειδοποιεί σχετικά με έναν βασικό δείκτη πιθανής παρουσίας κοριών στο σπίτι σας. Παρά το μικροσκοπικό μέγεθός τους, αυτά τα έντομα τρέφονται με ανθρώπινο αίμα και τείνουν να ζουν κοντά σε σημεία όπου κοιμούνται οι άνθρωποι για να έχουν εύκολη πρόσβαση στα γεύματά τους.

Η Βρετανική Ένωση Δερματολόγων τονίζει ότι ακόμα και τα πιο καθαρά σπίτια μπορούν να φιλοξενήσουν κοριούς, επειδή το μόνο που χρειάζονται είναι ένας ξενιστής για να τραφούν. Ο Norman Smith, διευθυντής και ιδιοκτήτης της Invicta Environmental, συμβουλεύει τους ανθρώπους να είναι σε εγρήγορση για μια περίεργη οσμή που μοιάζει με αμυγδάλου, η οποία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει προσβολή από κοριούς.

Αυτή η συγκεκριμένη οσμή, η οποία προέρχεται από φερομόνες που απελευθερώνονται από μεγάλες ομάδες κοριών, παραβλέπεται εύκολα από άτομα που αναζητούν πιο εμφανείς δείκτες, όπως το να βλέπουν τα έντομα ή να παρατηρούν τσιμπήματα. Ο Smith εξηγεί: «Όταν οι κοριοί έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλους αριθμούς, απελευθερώνουν φερομόνες που δημιουργούν μια μουχλιασμένη, γλυκιά οσμή αμυγδάλου. Πολλοί άνθρωποι δεν συνδέουν αυτή την οσμή με τους κοριούς και μπορεί να ψάξουν για άλλες αιτίες όπως η υγρασία».

Επιπλέον, σημειώνει ότι λόγω της επιδεξιότητάς τους να κρύβονται, οι κοριοί είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν. «Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα δουν εύκολα κοριούς να κινούνται, αλλά είναι απίστευτα ύπουλα έντομα. Τα επίπεδα σώματά τους, τούς επιτρέπουν να κρύβονται στις πιο μικροσκοπικές ρωγμές και ραφές στρωμάτων, σκελετών κρεβατιών και επίπλων».

Ο Smith εξηγεί ότι τα μικροσκοπικά παράσιτα τείνουν να τρέφονται όταν οι άνθρωποι βρίσκονται στον βαθύτερο ύπνο τους και είναι λιγότερο πιθανό να τα παρατηρήσουν. «Οι κοριοί συνήθως τρέφονται για 2 έως 5 λεπτά πριν υποχωρήσουν στις κρυψώνες τους. Αυτό συμβαίνει συνήθως μεταξύ 2 π.μ. και 5 π.μ. όταν οι άνθρωποι βρίσκονται στο βαθύτερο στάδιο του ύπνου τους».

Πώς να καταλάβετε αν έχετε κοριούς στο σπίτι

Ο Norman Smith επεσήμανε ένα ασυνήθιστο σημάδι που μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία κοριών – σκουριασμένες κηλίδες σε σεντόνια και στρώματα, οι οποίες συχνά παραβλέπονται. «Οι άνθρωποι συχνά συγχέουν αυτές τις μικρές καφέ κηλίδες με βρωμιά ή άλλα σημάδια, αλλά στην πραγματικότητα είναι περιττώματα κοριών».

Επιπλέον, ανέφερε ότι η ανακάλυψη κηλίδων αίματος στα σεντόνια είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό σημάδι. «Μετά το φαγητό, οι κοριοί μπορούν να αφήσουν μικρές κηλίδες αίματος πίσω τους. Αυτές συνήθως δεν προέρχονται από το ίδιο το τσίμπημα, αλλά από το ότι ο κοριός συνθλίβεται αν γυρίσετε στον ύπνο σας».

Ένα ασυνήθιστο μοτίβο τσιμπημάτων είναι ένα άλλο στοιχείο για μια προσβολή από κοριούς. «Αν παρατηρήσετε τσιμπήματα σε ευθεία γραμμή ή συγκεντρωμένα σε μια μικρή περιοχή, αυτό θα μπορούσαν να είναι κοριοί. Μερικές φορές ονομάζεται μοτίβο “πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό” γιατί αν ένας κοριός ενοχληθεί ενώ τρέφεται, θα μετακινηθεί σε μικρή απόσταση και θα προσπαθήσει ξανά», ανέφερε ο ειδικός.

Τι να κάνετε σε περίπτωση προσβολής από κοριούς

Ο ειδικός τόνισε τη σημασία της άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοριών. «Οι κοριοί αναπαράγονται εξαιρετικά γρήγορα – ένα θηλυκό μπορεί να γεννήσει περίπου 200 αυγά σε μόλις πέντε ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό πρόβλημα μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε μια μεγάλη προσβολή αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως».

Για όσους ανησυχούν για μια προσβολή, ο Smith πρότεινε: «Αδειάστε εντελώς το κρεβάτι και ελέγξτε όλες τις ραφές του στρώματος. Μην ξεχάσετε να επιθεωρήσετε τον σκελετό του κρεβατιού, ιδιαίτερα στις γωνίες και τις ενώσεις. Οι κοριοί μπορούν να κρυφτούν στις πιο μικρές ρωγμές – τόσο λεπτές όσο μια πιστωτική κάρτα».

Σε περίπτωση βέβαιης προσβολής, ο Smith συμβουλεύει ένα σχολαστικό πλύσιμο όλων των κλινοσκεπασμάτων. «Πλύνετε όλα τα κλινοσκεπάσματα και τα ρούχα στους 60°C αν είναι δυνατόν, καθώς αυτή η θερμοκρασία εξουδετερώνει τους κοριούς και τα αυγά τους. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο για τουλάχιστον 30 λεπτά».

Η Βρετανική Ένωση Δερματολόγων υποστηρίζει αυτή τη μέθοδο, επιβεβαιώνοντας ότι οι θερμικές επεξεργασίες, όπως το πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (60°C) ή το στέγνωμα σε στεγνωτήριο για τουλάχιστον 30 λεπτά, μπορούν να βοηθήσουν στην εξόντωση των κοριών και των αυγών τους.

