8 απλά και νόστιμα πρωινά που μπορείτε να σερβίρετε και για βραδινό στα παιδιά

Όλοι οι γονείς ξέρουμε το συναίσθημα: μετά από μια κουραστική μέρα, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να σκεφτούμε «τι θα φάμε πάλι το βράδυ». Τα παιδιά πεινάνε, οι ιδέες τελειώνουν και το delivery αρχίζει να φαίνεται η πιο εύκολη λύση. Όμως υπάρχει ένας τρόπος να κάνετε το δείπνο διασκεδαστικό, θρεπτικό και… πανεύκολο: σερβίρετε πρωινό το βράδυ!

Δείτε 8 απλές και απολαυστικές ιδέες: Τα «breakfast for dinner» γεύματα είναι γρήγορα, αγαπημένα από τα παιδιά και γεμάτα επιλογές που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τα γούστα της οικογένειας.

Τοστ

Κλασικό και πάντα επιτυχημένο! Με ψωμί, αυγά, γάλα και λίγη κανέλα, έχετε έτοιμο ένα ζεστό, χρυσαφένιο πιάτο που ταιριάζει τέλεια με φρούτα ή μέλι.

Smoothie bowl

Δροσερό, χρωματιστό και γεμάτο βιταμίνες. Φτιάξτε ένα smoothie με μπανάνα, μούρα και γιαούρτι, και αφήστε τα παιδιά να διακοσμήσουν το μπολ τους με φρούτα , granola ή σπόρους.

Aυγά στον φούρνο

Μια εύκολη λύση για ό,τι έχει περισσέψει στο ψυγείο. Αυγά, τυρί, λαχανικά και λίγα αλλαντικά ψήνονται μαζί και δημιουργούν ένα χορταστικό πιάτο που κρατάει και για την επόμενη μέρα.

Βάφλες βρόμης

Γλυκές αλλά υγιεινές, χάρη στη βρόμη και την μπανάνα. Ιδανικές για να τις γαρνίρει κάθε μέλος της οικογένειας με ό,τι προτιμά: φρούτα, γιαούρτι ή λίγη πραλίνα .

Κρέπες

Γλυκές ή αλμυρές, οι κρέπες είναι πάντα εντυπωσιακές χωρίς να είναι δύσκολες. Γεμίστε τις με φράουλες και σοκολάτα ή με τυρί και ζαμπόν – όλοι θα ενθουσιαστούν.

Κρουασάν σάντουιτς

Αγοράστε έτοιμα κρουασάν , γεμίστε τα με αυγό και τυρί, και έχετε ένα δείπνο που μοιάζει βγαλμένο από καφετέρια.

Quesadillas με αυγά

Τορτίγιες γεμιστές με αυγά και τυρί που ψήνονται στο τηγάνι ώσπου να γίνουν τραγανές. Ένα πιάτο που αγαπούν τα παιδιά και τρώγεται με τα χέρια.

Breakfast pizza

Ναι, καλά διαβάσατε! Με βάση πίτας ή ψωμιού, προσθέστε αυγά , τυρί και ό,τι toppings θέλετε. Διασκεδαστικό και γρήγορο στη συναρμολόγηση.

Το να σερβίρετε «πρωινό για βραδινό» δεν είναι μόνο λύση ανάγκης – είναι και ένας τρόπος να σπάσετε τη ρουτίνα, να φάτε όλοι μαζί με χαμόγελο και να κάνετε το δείπνο πιο διασκεδαστικό. Την επόμενη φορά που θα νιώθετε ότι δεν έχετε καμία έμπνευση, δοκιμάστε μία από τις παραπάνω ιδέες. Σας υπόσχομαι ότι ακόμα και οι πιο δύσκολοι μικροί κριτές… θα καθαρίσουν το πιάτο τους!

Πηγή: theeverymom.com

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/diatrofi/story/157798/8-apla-kai-nostima-proina-pou-boreite-na-servirete-kai-gia-vradino-sta-paidia