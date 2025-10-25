Ο κλασικός κότσος, που πάντα θεωρούσαμε safe επιλογή, επανασυστήνεται. Φέτος, τον βλέπουμε πιο ατημέλητο, με μερικές τούφες να πέφτουν φυσικά γύρω από το πρόσωπο, κάνοντάς τον πιο ανεπιτήδευτο και χαλαρό.

Βρισκόμαστε σε αυτή τη μεταβατική εποχή που δεν ανήκει ούτε στο καλοκαίρι ούτε στο φθινόπωρο, ένα διάστημα που όλα μοιάζουν να ψάχνουν τη νέα τους ισορροπία.

Ο ήλιος μπορεί να καίει ακόμα, αλλά το βράδυ κρυώνεις με ένα λεπτό ζακετάκι. Και κάπως έτσι νιώθουμε και για τα μαλλιά μας… θέλουμε κάτι ανάλαφρο αλλά και λίγο πιο προσεγμένο, κάτι που να ταιριάζει με την ανεμελιά αλλά να κρύβει και μια δόση κομψότητας. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που τα it girls αναδεικνύουν αυτή την περίοδο μέσα από τα χτενίσματα τους, που είναι ταυτόχρονα πρακτικά, cool και γεμάτα χαρακτήρα.

Χτενίσματα cool, πρακτικά και γεμάτα χαρακτήρα

Βλέπουμε τις μπαντάνες και τα μαντήλια να έχουν επιστρέψει δυναμικά, απομακρύνοντας τις bad hair days. Κι όμως, ένα κομμάτι ύφασμα μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο το look σου, δίνοντάς του έναν αβίαστο boho αέρα ή μια πιο retro διάθεση. Την ίδια στιγμή, ο κλασικός κότσος, που πάντα θεωρούσαμε safe επιλογή, επανασυστήνεται. Φέτος, τον βλέπουμε πιο ατημέλητο, με μερικές τούφες να πέφτουν φυσικά γύρω από το πρόσωπο, κάνοντάς τον πιο ανεπιτήδευτο και χαλαρό. Φυσικά, δεν λείπει και η άλλη του η glossy του εκδοχή που αποπνέει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό σε πιο βραδινές εμφανίσεις.

5 εύκολα χτενίσματα για κοντά μαλλιά με κορδέλες, buns και sleek υφές για all day εμφανίσεις

Και εκεί που νομίζαμε ότι η νοσταλγία των 90s έμεινε μόνο στα ρούχα, έρχεται το pouf hairstyle κατευθείαν από εκείνη τη δεκαετία για να μας θυμίσει πόσο εύκολα μπορεί ένα μικρό detail να αλλάξει όλο το στυλ. Είναι χαριτωμένο, playful και ιδανικό για all day εμφανίσεις.

Και βέβαια, δεν γίνεται να παραλείψουμε το απόλυτο αγαπημένο αξεσουάρ των celebrities, όπως της αγαπημένης Rachel από τα αξέχαστα «Φιλαράκια», το κλάμερ. Το κλάμερ έχει γίνει πλέον ο ήρωας της καθημερινότητας, εκείνο το μικρό αντικείμενο που σε σώζει κάθε φορά που δεν έχεις χρόνο αλλά θέλεις τα μαλλιά σου να δείχνουν περιποιημένα. Από το πρωί στο γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο, είναι το κομμάτι που προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση και αποδεικνύει ότι η μόδα δεν είναι μόνο στυλ, είναι και πρακτικότητα.

6 χτενίσματα που επιλέγουν τώρα τα it girls

Textured bun

@haileybieber

Ανεπιτήδευτος αλλά πάντα κομψός.

Bandana

@maryljean

Το boho twist που επανέρχεται δυναμικά.

Slicked-back bun

@jastookes

Sleek επιλογή για πιο polished εμφανίσεις.

Pouf hairstyle

@rosiehw

Το 90s comeback για all day vibes.

Claw-clip updo

@littleblackboots

Το διαχρονικό hero piece που απογειώνει κάθε look.

Wet ponytail

@anaasaber

Μία ανατρεπτική αλογοουρά.

πηγή:https://www.queen.gr/omorfia/trends/story/311275/kai-textured-buns-kai-wet-ponytails-6-xtenismata-pou-epilegoun-tora-ta-it-girls