ΑΡΧΕΙΟ – Παραδοσιακές ρωσικές ξύλινες κούκλες που ονομάζονται Matryoshka και απεικονίζουν τον Πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping και τον Πρόεδρο Donald Trump σε κατάστημα με αναμνηστικά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, 21 Νοεμβρίου 2024.

«Οι σημερινές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν. Ήταν πολύ εποικοδομητικές, και αναμένουμε να επαναληφθούν το πρωί», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Λίγο νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων είδαν τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ να φθάνει στον πύργο Merdeka 118, τον δεύτερο υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου, όπου διεξάχθηκαν οι συνομιλίες αυτές. Ο αξιωματούχος, του οποίου η επίσκεψη είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει έως τη Δευτέρα, δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Η αμερικανική αντιπροσωπεία έφθασε από ξεχωριστή είσοδο.

«Οι αντιπροσωπείες της κινεζικής και της αμερικανικής κυβέρνησης συναντήθηκαν το πρωί του Σαββάτου για συνομιλίες όσον αφορά οικονομικά και εμπορικά ζητήματα», ανέφερε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Μαλαισία φιλοξενεί τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), που ξεκινά αύριο στην Κουάλα Λουμπούρ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την επίσκεψή του στην Ασία, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο την επίτευξη μιας «καλής» συμφωνίας για το εμπόριο με το Πεκίνο. Η συνάντηση αυτή προβλέπεται στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στην Τζονγκτζού της Νότιας Κορέας.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου ενεπλάκησαν σε σκληρή εμπορική διαμάχη μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Ύστερα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, η ένταση κλιμακώθηκε ξανά τον Οκτώβριο μετά την ανακοίνωση από την Κίνα για ενίσχυση των ελέγχων της στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και στις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία τους. Ως απάντηση, ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή επιπρόσθετων δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα. Ωστόσο, στη συνέχεια μετρίασε τον τόνο του, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε νέες διαπραγματεύσεις.

