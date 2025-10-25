Απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών η Αλίκη Μητσιούλη. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 στις 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου ( Νέο Κοιμητήριο ) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Κουτσορούμπας
H KOPH: Αλεξάνδρα Μητσιούλη
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ευθύμιος & Ασπασία Μητσιούλη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα Μητσιούλη & Κων/νος Γερογιάννης Θωμαή Μητσιούλη & Αντώνιος Μάστορας
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Ευθύμιος, Αστέριος, Ασπασία, Ελένη, Δημήτριος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημείωσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.
Αφήστε μια απάντηση