Απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών η Αλίκη Μητσιούλη. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 στις 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου ( Νέο Κοιμητήριο ) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Κουτσορούμπας

H KOPH: Αλεξάνδρα Μητσιούλη

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ευθύμιος & Ασπασία Μητσιούλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα Μητσιούλη & Κων/νος Γερογιάννης Θωμαή Μητσιούλη & Αντώνιος Μάστορας

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Ευθύμιος, Αστέριος, Ασπασία, Ελένη, Δημήτριος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημείωσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.